【恒指夜期+ADR】騰訊ADR再高港0.6%　北水兩日買騰訊93億（不斷更新）

夜期升70點，港股ADR靠穩，騰訊ADR折算報464.55港元，較港收市價高0.6%，加上北水同時買入，帶動股價表現。網易ADR及百度美股較港造好，阿里美股較港收市價走勢反覆。

ADR 折算港元 較港收市價變幅 滙豐ADR 44.25 +1.0% 百度美股 161.43 +1.3% 騰訊ADR 464.55 +0.6% 阿里巴巴美股 188.55 -0.1% 網易美股 141.73 +1.9% 京東美股 275.70 +0.8%

北水連續第二日流入，吸資34.5億元，兩天累吸96.4億元。騰訊（00700）勁吸41.4億元，是7月連續走資以來，首次連續兩日獲得吸資，共92.6億元，騰訊全日成交188億元，股價升1.8%，收報461.6億元。美團及吉利亦見輕微吸資。

北水資金流向：

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港股低開倒升，恒生指數低開210點，其後在美團 （03690） 、騰訊 （00700） 、滙豐 （00005） 帶領下，大市曾倒升逾300點。恒生指數收報26283點，升104點，成交1475億元。恒生科技指數跌近0.5%，報6664點。美團 （03690） 升3%；騰訊 （00700） 升逾1%；阿里巴巴 （09988） 、快手 （01024） 跌逾2%；中芯 （00981） 跌近5%。

焦點股及財經日誌：多圖講解重點消息︰

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焦點新聞︰

【本周焦點】港股業績密集期 聚焦港交所、銀娛、國泰等 周三公布美通脹數據

即市走勢︰

【19：08】夜期升18點

【16：10】恒生指數收報26283點，升104點，成交1475億元。恒生科技指數跌近0.5%，報6664點。美團 （03690） 升3%；騰訊 （00700） 升逾1%；阿里巴巴 （09988） 、快手 （01024） 跌逾2%；中芯 （00981） 跌近5%。

【16：00】恒生指數U盤前升96點，報26275點。

【15：54】油價下跌，惟三桶油靠穩，中石油 （00857） 升0.3%；中海油 （00883） 升0.1%；中石化 （00386） 升0.8%。

【15：39】港交所前高層楊金隆涉貪案開審 被指在交易廣場收款、涉12家新股申請

【15：12】港股尾市升約70點，報26250點；科指跌0.7%，報6652點。

【15：04】上證全日升近1.1%；深證升近0.8%；創業板指跌近1%。

【14：58】快手 （01024） 轉跌逾2%，報82.85元，今早曾反彈高見91.2元。瑞銀大幅下調快手目標價，由400元大減至115元，下調幅度超過七成。

【快手股價】瑞銀削快手目標價逾七成至115元 維持「買入」評級

【14：36】港交所 （00388） 午後轉跌逾1%，低見520元。

【14：25】恒指升不足100點，報26275點升95點。

【14：22】大市升幅收窄至約150點，報26330點。科指轉跌0.1%，報6687點。美團 （03690） 升幅收窄至3%；騰訊 （00700） 、小米 （01810） 升2%；阿里巴巴 （09988） 跌逾2%。

【14：20】洛鉬 （03993） 升逾6%。洛陽鉬業公布，投資剛果（金）TFM銅鈷礦混合礦項目，投資金額25.1億元美元，資金來源為企業自籌和銀行貸款。

【13：39】中海外 （00688） 升幅擴大至逾5%，高見17.32元。

【13：28】快手科技 （01024） 今早曾升7%，高見91.2元，惟升幅逐步收窄，最新報85元，升0.1%。

【13：25】車股普遍逆市下跌，長汽 （02333） 跌逾5%；比亞迪 （01211） 跌逾3%；廣汽 （02238） 跌逾1%。

【13：20】騰盛博藥 （02137） 超額配股權行使，多籌3億元，股價升逾17%，破頂高見35.5元。

【13：20】新城發展 （01030） 發盈喜，股價升近一成，高見6.9元。新城發展公布半年歸屬於公司權益持有人的合併淨利潤按年增長至少40%。

【13：12】光大綠色環保 （01257） 績後跌近1.5%，報2.65元。

【13：09】火幣科技 （01611） 午後升14%，高見12.2元。

【13：06】美團 （03690） 午後升幅收窄至5%內，報224.2元；騰訊 （00700） 升逾3%；阿里巴巴 （09988） 跌3%；小米 （01810） 升近2%。

【13：02】恒生指數午後初段升約230點，報26409點；科指升0.03%，報6699點。

【12：49】中國鐵塔半年賺34.57億人幣、按年增16.1% 5G正逐步拉動公司收入

【12：36】中升控股多賺61%、不派中期息 上月101億收購怡和旗下仁孚中國

【12：32】生物質原材料價升累光大環保半年純利減少15% 中期息減12.5%至7仙

【12：30】南方東英推全球智能駕駛指數ETF覆蓋電池、芯片及車企 3162周四掛牌入場費約780元

【12：30】《人民日報》批醫美行業亂象頻生 有關部門應加強監管、醫美板塊走弱

【12：00】恒生指數半日倒升245點，報26424點，二萬六失而復得，成交887.9億元。恒生科技指數升0.05%，報6700點。美團 （03690） 升逾5%；騰訊 （00700） 升逾3%；阿里巴巴 （09988） 逆市跌逾2%。

【11：51】耐世特曾升28% 美國部署2030年一半新車「零碳排放」

【11：50】中航科工 （02357） 逆市回吐13%，低見5.62元。

【11：39】萬達輕資產商管擬本月遞交上市申請、傳最多集資312億、吸引逾20位機構投資者關注

【11：31】內地股市半日個別發展，上證升近1%；深證升近0.4%；創業板指跌1.6%。

【11：24】內房股造好，中海外 （00688） 升3%；潤地 （01109） 、恒大 （03333） 升5%；碧桂園 （02007） 升近5%；雅居樂 （03383） 升近2%。

【11：19】野村微升港交所目標價 下半年ADT料平穩增長

【11：14】騰訊 （00700） 升4%，高見472.4元。

【11：09】港股最新於26500點水平爭持，大市升約320點，報26499點。

【10：58】騰訊 （00700） 最新升逾3%，高見468.8元。

【10：50】玖源 （00827） 升45%，高見0.155元，成交1914萬元，暫為升幅最股份。

【10：46】美團 （03690） 升幅擴大至逾7%，高見230元，帶動港股升幅擴大至300點，升至近26500點。

【10：44】美國債息重上1.3厘 滙豐HSBC渣打升逾2%

【10：37】比特幣最新於43000美元水平，區塊鏈概念股上升，火幣科技 （01611） 升逾6%；歐科雲鏈 （01499） 升半成；雄岸科技 （01647） 升逾2%；美圖公司 （01357） 升6%。

【10：33】耐世特 （01316） 股價升逾21%，高見11.92元。

【10：28】澳門全民檢測結果均呈陰性，濠賭股上升，其中藍籌股銀娛 （00027） 升逾2%；金沙 （01928） 升逾1%。

【10：18】恒大系上升，恒大 （03333） 升逾5%，恒大物業 （06666） 升近4%；恒大汽車 （00708） 、恒騰 （00136） 升1%。

【10：16】恒指升幅擴大至250點，報26429點；科指升0.3%，報6718點。

【10：12】美團 （03690） 升幅擴大至半成，高見226元，成交17億元。騰訊 （00700） 轉升近1%；小米 （01810） 升1%；阿里巴巴 （09988） 跌逾1%。另外，快手 （01024） 反彈幅度擴大至7%。

【10：08】市傳網易雲音樂推遲上市，網易 （09999） 升逾3%，高見140.8元。

【新股IPO】網易雲音樂傳推遲在港上市 等待市場氣氛好轉

【10：05】東京奧運閉幕，安踏 （02020） 、李寧 （02331） 跌3%；特步 （01368） 跌半成。

【10：05】大市拉升約130點，升至26300點水平。美團 （03690） 升近4%，高見223元。

【互聯網監管】WSJ：美團將被罰款10億美元 涉濫用市場主導地位、損害競爭對手利益

【09：59】大市再度回軟，跌約25點，報26153點；科指跌0.6%，報7615點。

【09：55】中芯國際 （00981） 跌半成，低見26.6元。官媒央視財經發文指「缺芯」不是「炒芯」的理由。

【芯片加價】官媒批缺芯不是「炒芯」理由 經銷商惡意漲價致價格混亂 監管「該出手時就出手」

【09：47】快手 （01024） 最新反彈半成，高見89.4元。快手上周在微信公眾號列歌單，半帶自嘲稱「朋友，冷靜面對非理性震盪，潮起潮落是甚麼都不為，明天會更好」。

【快手股價】快手曾失80元、列歌單「冷靜面對非理性震盪」 官媒批低俗影片平台有責

【09：44】阿里巴巴 （09988） 跌幅收窄至逾2%；騰訊 （00700） 跌0.7%；美團 （03690） 轉升逾1%；小米 （01810） 升近1%。

【09：41】大市轉升。

【09：40】滙豐 （00005） 升幅擴大至逾2%，高見44.5元；渣打 （02888） 升2%，高見49.8元。恒生 （00011） 、東亞 （00023） 、中銀香港 （02238） 升約1%。

【09：38】大市跌幅收窄至約20點，報26158點。

【09：36】維他奶 （00345） 跌幅擴大至近13%，破底低見18.68元。

【09：31】恒指開市後跌約160點；科指跌1.7%。

【09：31】阿里巴巴 （09988） 早段跌幅擴大至逾4%，低見185.1元。

【09：30】滙豐 （00005） 逆市升逾1%，高見44元。

【09：27】維他奶 （00345） 發盈警，股價跌3.3%，開報20.75元破底。

【維他奶盈警】維他奶提前3個月盈警 「不當內容備忘錄」令產品7月在內地多渠道下架

【09：25】吉利 （00175） 低開3.7%，開報26.3元。吉利今年7月份總銷量達99275部，按年減少6%。今年首7個月的總銷量達72.95萬部，僅佔全年銷量目標153萬部的48%。

【吉利銷量】吉利首7月銷量不足全年目標一半 7月銷量按年減6%

【09：22】恒生指數開報25969點，跌210點，跌穿26000點水平。恒生科技指數跌1.3%，報6609點。阿里巴巴 （09988） 跌逾3%；騰訊 （00700） 跌逾1%；美團 （03690） 跌近1%。

【騰訊700】騰訊微視傳裁減近七成員工 絕大部分對外投放已停止

【互聯網監管】內地三部門召開會議 平台不得制定損害外賣騎手安全健康考核指標

【09：14】期指開報25901點，跌228點或0.9%。

【09：00】恒指黑期跌196點，報25978點。道指期貨跌87點，報35004點。

【08：55】香港科技探索︰7月商品交易額按月回升近15%

【08：49】和黃醫藥夥Epizyme大中華區研發、生產及商業化皮樣肉瘤及淋巴瘤藥物

【08：25】吉利控股與雷諾達成合作備忘開發混合動力汽車 吉利汽車︰正探索不同選項參與

【08：13】思派健康科技提交上市申請 騰訊為大股東

【07：45】阿里巴巴女員工自爆遭性侵 業務總裁、HRG引咎辭職 涉嫌男員工被辭退永不錄用

【07：45】港股ADR收報26135點，跌43點或0.2%。滙豐 （00005） ADR折合報44.21元，升1.01元或2.3%；騰訊 （00700） ADR折合報449.02元，跌4.58元或1%。

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【07：30】美股上周五個別發展，美國上月職位增長創近一年最快增速，失業率下降速度亦快過預期。市場憧憬經濟復甦，但意味聯儲局有條件啟動收水，科技股跑輸大市，道指收市升144點，報35208點；標指升7點，報4436點；納指跌59點，報14835點。

【開市9點半】本周聚焦重磅股業績期 關注內地監管續發力 保平台騎手權益

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責任編輯︰梁浩碩