【HKTVmall】香港科技探索︰7月商品交易額按月回升近15%　部署下年推「自動化零售店」

▲ 【HKTVmall】香港科技探索︰7月商品交易額按月回升近15%

經營HKTVmall的香港科技探索 （01137） （前稱香港電視）公布7月份營運數據，香港科技探索7月訂單總商品交易額達5.66億元，按年倒退8.7%，按月則回升14.8%。

期內日均訂單數量達40600單，按年增加11.8%，按月升11.2%；平均訂單值達450元，按年下跌18.5%，按月微升0.2%；平均每日訂單總商品交易額為1830萬元，按年下跌8.5%，按月升11.6%。

另外，曾於HKTVmall購物的獨立客戶數量為48.2萬，按年增長16.1%；每月應用程式活躍使用者達144.8萬人，按年增長1.1%。

另外，香港科技探索指，於8月4日公司的間接全資附屬公司 Shoalter Automation Limited就其全球首創的自動化零售店及系統發明，提交首個香港標準專利申請，預計將於2022年上半年為自動化零售店及系統推出試行計劃，並於同年正式推出市場。

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責任編輯︰梁浩碩