【著數優惠】為答謝香港運動員努力 IKEA買5粒瑞典肉丸送多5粒 點樣攞到肉丸味蠟燭?

今屆東京奧運於周日（8日）正式落幕，本港運動員取得一金二兩銀三銅，為香港有史以來最佳的成績，全城興奮，各界商戶也推出優惠慶祝香港運動員勇奪佳績。



為答謝各位香港運動員的努力，IKEA於社交媒體宣布，由8月8日起至12日一連5天，只要到IKEA美食站買5粒瑞典肉丸，都會額外送多5粒給客人。IKEA表示，客人「集齊」十粒肉丸，寓意大家一齊繼續「十卜」（support）香港運動員。

▲ IKEA買5粒瑞典肉丸送多5粒（圖片來源：IKEA facebook）

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相信不少人也愛到IKEA，除了買傢私，店內售賣的美食也深受客人捧場。其中店內最受歡迎兼最有代表性的美食，瑞典肉丸相信是位列人氣最高美食之一，其於全球的銷售額達到全球每年10億粒，十分誇張。



為了慶祝品牌誕生十週年，IKEA竟然推出名為「HUVUDROLL meatball scented candle」的「肉丸味蠟燭」。是次推出 HUVUDROLL 肉丸味蠟燭，燃點蠟燭後，你可以聞到陣陣瑞典肉丸香氣，彷如在美食站的「瑞典肉丸堆」旁。

▲ HUVUDROLL meatball scented candle（來自網上圖片）

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不過，這款獨特的蠟燭是非賣品，而是為慶祝IKEA Family 成立10週年而推出的限量版禮物。想得到這款肉丸味蠟燭，就要於即日起至8月22日期間，到美國IKEA官網登記為「IKEA Family 」會員，就有機會贏取限量版抽獎禮盒「limited-edition IKEA Store in a Box」或HUVUDROLL肉丸味蠟燭。

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記者：陳詠妍





