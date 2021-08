港股「二萬五是小兒科,二萬三也不意外」,富昌證券聯席董事譚朗蔚如是說。港股真係咁悲?譚朗蔚(Stevan)今早9點現身《ET開市直擊》為你親解。

▲ 【ET開市直擊】二萬五是小兒科 二萬三也不意外(歡迎留言問股)

重溫上日《ET開市直擊》:

00:05 - 港股今日焦點

00:44 - 外圍市況速報

02:45 - 美股續強 再獲高盛調升標指目標

05:40 - 港股市況速報+北水盤路

06:49 - 港股後市分析 恒生指數睇咩位

09:46 - 「國策市」左右港股 最近監管乳業股

11:43 - 配方奶受累較大 中國飛鶴 (06186) 、澳優 (01717) 、雅士利 (01230) 受累

13:21 - 飲水不會被監管?農夫山泉 (09633) 又點睇

15:18 - 內地哪些行業最不受管?

17:21 - 中芯國際 (00981) 業績佳 股價前景仍看俏?

23:28 - 華虹半導體 (01347) 、ASM (00522) 可以跟炒嗎?

26:35 - 中芯國際 vs 台積電(TSM)怎分析

28:38 - 港股競價交易時段市況速報

