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【開市9點半】本周聚焦重磅股業績期 關注內地監管續發力 保平台騎手權益

股市 06:45 2021/08/09

分享：

重磅股業績期將至 內地監管續發力保平台騎手權益

（1）港股本周有四大關注，業績、監管消息、環球CPI數據，以及理想汽車周四掛牌。業績期方面，多隻重磅藍籌股在本周公布成績，包括港交所 （00388） 、國泰 （00293） 、中移動 （00941） 等。另外中概股百度 （09888） 、愛奇藝（美：IQ）亦會公布業績。

中國今日公布CPI數據，歐美則星期三公布。市場預期美國CPI按年由5.4%回落至5.3%，目前美國10年期債息處1.3厘水平。

【本周焦點】港股業績密集期　聚焦港交所、銀娛、國泰等　周三公布美通脹數據

即看開市九點半重點

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（2）近期內地監管動態牽動市場神經。內地3個部門上周六召開會議，要求平台不得指定損害外賣騎手等勞動者安全的健康考核指標，美團 （03690） 、阿里巴巴 （09988） 、餓了麼及盒馬鮮生均有出席會議。

【互聯網監管】內地三部門召開會議　平台不得制定損害外賣騎手安全健康考核指標

（3）傳騰訊 （00700） 旗下的微視正在進行大規模裁員，裁減比例接近七成，只維持最低限度的營運需求，部分員工被辭退或要求內部調職。

【騰訊700】騰訊微視傳裁減近七成員工　絕大部分對外投放已停止

（4）阿里巴巴內部爆性侵醜聞，有女員工稱被領導強迫出差並遭到性侵。張勇發文指，感到震驚、氣氛、羞愧，強調會給員工和全社會一個交代。

【阿里巴巴9988】阿里巴巴女員工自爆遭性侵　張勇：震驚、氣憤、羞愧，必須給社會一個交代

（5）小米 （01810） 有關的葡萄牙Facebook專頁「Mi Store Portugal」曾發貼文，指葡萄牙地區內的分店將接受多款加密貨幣作為支付方式。小米澄清只是授權合作夥伴自行發布，與公司運營無關聯。

【Bitcoin】葡萄牙小米曾稱「接受加密貨幣支付」　小米發言人急「割席」﹕對方自行決定、與小米運營無關聯

（6）有外媒報道，字節跳動傳重啟上市計劃，過去數月致力解決中國監管當局對數據安全的隱憂，最快今年第四季度來港上市，不過公司否認，稱消息不實。

【抖音母企】字節跳動傳最快下季在港上市　公司：消息不實

（7）SOHO中國 （00410） 早前落實賣盤予黑石集團，據悉後者收到中國市監局通知，當局已根據《中國反壟斷法》提交的申報，正式立案調查。

【反壟斷】SOHO中國賣盤予黑石　遭市監局立案調查

（8）全球最大油企沙特阿美（Aramco）第二季純利達255億美元，勝預期，也為2018年底以來最佳季績。

【業績│油氣股】沙特阿美次季純利255億元　兩年半來最佳季績

（9）外電報道，美國國會14名眾議院共和黨議員周五（6日）聯合發表公開信，要求美國商務部將曾為華為子公司的榮耀（Honor）加入實體清單（即經濟黑名單）中。

【美國制裁】美國多名國會議員籲商務部將榮耀加入實體清單

港股ADR及美股收市情況：

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記者：梁安琪

欄名 : 開市9點半

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港股 傳統經濟股 新經濟股 小米集團－W（01810） 阿里巴巴－SW（09988） 美團－W（03690） 騰訊控股（00700） 中國移動（00941） 國泰航空（00293） 香港交易所（00388）

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