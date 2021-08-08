【股神巴菲特】巴菲特投資旗艦巴郡次季純利升7%　斥468億元回購股份

▲ 股神巴菲特旗下投資旗艦巴郡繼續大幅回購股份，期內斥資60億美元回購股份。

股神巴菲特投資旗艦巴郡（Berkshire Hathaway）公布第二季業績，純利增加6.8%至約280億美元，經營溢利升21%至66.9億元，主要因能源及鐵路業務盈利受惠於經濟重啟大幅改善。集團第二季鐵路、公用事業及能源業務盈利增長超過27%至22.6億美元，其他業務如建屋的盈利亦大增。

巴菲特指疫情造成「極不平衡」影響，詳見【下一頁】

巴郡繼續大幅回購股份，期內回購60億美元股份（約468億港元），令上半年股份回購數目增至126億美元。巴郡去年回購約247億美元股份。截至6月底，巴郡持有現金約1441美元，與3月底相若，同時接近歷史高位。

巴菲特認為，疫情去年影響集團幾乎所有業務的營運，特別是第二季，因此今年第二季業績佳源於去年基數較低，集團仍未清楚業績何時才會回復正常，目前疫情相關風險仍在，未來或會影響對盈利、現金流及財政狀況構成衝擊。

巴郡股價第三季以來升2%，令今年來暫時累升超過23%。

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