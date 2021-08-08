▲ 【騰訊700】騰訊微視傳裁減近七成員工 絕大部分對外投放已停止

據界面新聞報導，騰訊 （00700） 旗下微視正在進行大規模裁員，裁減比例接近七成，當中部分員工被辭退，部分員工被要求內部調職，部分則會併入其他部門。為保持最低限度的營運需求，微視絕大部分對外投放也已停止。報道引述微視一位基層幹部指，內部的意思是不繼續投入了，除非還有沒消耗完的項目。

報道稱，是次裁員將伴隨業務和部門整合，微視和騰訊視頻部分業務及團隊，將採中央平台化方式合併，整合後重複職能的員工將被轉調或離職。現已有多個部門的員工被人力資源部約談，而且普遍在剛結束的半年績效回顧中，只被給與2星評價。

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騰訊內部的轉調規定是，員工在過去一年的兩次績效考核中，不能有2星或以下評價，除非接收單位的長官特批該員工的轉調申請。

2020年9月，微視DAU（日均活躍用戶）超過4000萬，管理團隊向所有微視員工派發手機和紅包慶祝，同期微信視頻號的DAU已突破2億，而視頻號推出的時間僅僅半年多。隨後微信視頻號數據一直走高，相反微視表現大為失色，為成為騰訊放棄微視的原因。

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