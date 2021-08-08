沙特阿美次季淨利潤按年漲近3倍　料明年全球原油需求再升

全球經濟正處於復甦，能源需求反彈，石油和化學品價格亦回升。石油公司沙特阿美（Saudi Aramco）發表財政報告指，集團於今年第二季淨利潤為255億美元（折合約1,989億港元），比去年同期上升287.8%，為2018年以來最高。

報告顯示，集團上半年資本支出則為157億美元，預料今年全年資本支出約為350億美元；另外，集團第二季債務比例由去年底的23%下降至19.4%。報告指，國際能源市場走強、煉油和化學品利潤率提高及部分國家疫情防控措施放鬆，是利潤上升的主要原因。

沙特阿美行政總裁Amin Nasser指，上半年業績反映全球能源需求反彈，雖然需求量未及疫情前水平，但仍對下半年前景感樂觀。此外，他表示集團致力於將原油極限產能提升至每日1,300萬桶，並預計年底前全球原油需求達約每日9,900萬桶，料2022年需求更將達到每日1億桶。

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