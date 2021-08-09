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[小米1810] 小米葡萄牙店撤回 接受加密貨幣付款

股樓投資 00:01 2021/08/09

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小米(01810)位於葡萄牙的商店，日前一度宣布已接受加密貨幣支付方式，小米公司發言人對此回應稱，經查核，該信息是葡萄牙第三方小米專賣店授權合作夥伴Mi Store Portugal自行發布，該合作夥伴是在當地自主經營和小米公司運營並無關聯。小米葡萄牙門店其後在社交平台回應，指接受加密貨幣付款屬自行決定，未獲總公司批准，現撤回有關選項，為事件所構成的負面影响致歉。

[美股追蹤] 巴郡上季多賺7% 惟連續3季淨賣出股票   詳情請看【下一頁

日前外電報道，小米葡萄牙店在社交媒體宣布，用戶可以使用比特幣、以太坊、泰達幣（Tether）、達世幣（Dash）和瑞士加密貨幣，支付服務供應商 Utrust 開發的原生代幣 Token Utrust，購買智能手機、吸塵器、智能手錶等多項產品。小米葡萄牙有關人員當時形容，小米正在努力實踐其「讓全球每個人都能享受科技帶來的美好生活」公司使命，從而進軍加密貨幣領域。

官媒批評部分晶片經銷商 惡意漲價20倍影響汽車生產  詳情請看【下一頁

同場加映  【溫股知新】大市初步回穏 加倉時機漸近

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撰文 : 李尚毅

小米集團－W（01810） 港股

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