美斯淚別巴塞 料與巴黎聖日耳門簽約2年（第三版）

早前西甲班霸巴塞隆拿宣布無法與當家球星美斯完成續約，消息驚動球壇。效力巴塞長達21年的美斯召開記者會，確認離開巴塞，並流下男兒淚表示，從未想像與球會告別。有指美斯今日前往巴黎接受體檢，巴黎聖日耳門傳已預約艾菲爾鐵塔，以公布美斯加盟的消息。

（第三版更新傳美斯與PSG達成協議）

未能滿足西甲財政要求 美斯續約失敗離開巴塞 【下一頁】

根據法國《隊報》（L'Equipe）報道，美斯已與巴黎聖日耳門（PSG）達成協議，簽約2年，並有續簽1年的選項，除稅後未計獎金的年薪為2500萬英鎊。

不同傳媒均引述消息指，美斯周二（10日）已經離開巴塞的住所，將會乘搭私人飛機前往巴黎。對於美斯前往巴黎接受體測的消息，大批粉絲在巴黎北部一個機場及PSG主場外等候。

自美斯有望轉投PSG的消息傳出後，PSG社交賬戶粉絲數目激增120萬。

今季加盟PSG的意大利門將當拿隆馬（Gianluigi Donnarumma）表示，若美斯能加入球隊，自己將會感到十分高興。他指是美斯世界上最強球員，一想到美斯或加入球隊就感到十分興奮。

被問及最否轉會至PSG，美斯周日表示這是「其中一個可能」（one possibility），但有很多球會對他示好，目前仍在商討當中。

另外，有傳PSG已經預約好巴黎艾菲爾鐵塔的周二檔期，估計是用以宣布美斯加盟。2017年，PSG從巴塞天價買入尼馬（Neymar）時，正是透過艾菲爾鐵塔的亮燈儀式，正式宣布尼馬加盟。

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美斯當地時間周日（8日）在西班牙舉行記者會，最後一次以巴塞球員身份發言，未發言已經止不住淚水。

美斯語帶哽咽確認離開效力多年的巴塞隆拿，並對此事感深切悲傷。

對於要離開巴塞，我很痛苦，甚至沒有準備要離開。今年其實想留在巴塞，因為與家人想繼續留在當地。

美斯續指，效力整整21年後，終於要面對離別，離開居住多年的城市和家，他同時很感激所有隊友、以及多年以來陪伴身邊的人。

美斯發言期間再度流淚，並多次表達對球會的不捨。

自己多年以來向巴塞付出所有，從未想像、更沒有考慮會有離開球會一日，甚至自願減薪一半以換取續約，但礙於西甲賽會的公平財政原則，巴塞亦無能為力。

美斯再次重申自己很愛巴塞，已經有超過一年半未能與球迷見面，現在要離開球會，亦無法正式與球迷在主場魯營球場（Camp Nou Stadium）告別。

6屆金球獎得主，現年34歲的美斯自13歲起效力巴塞，幾乎在巴塞度過整個足球生涯。美斯代表巴塞上陣778比賽，射入672球，成為球隊有史以來最佳射手。美斯亦為巴塞嬴得34個項重大錦標，包括10次西甲冠軍、4次歐聯冠軍等。

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美斯過往代表巴塞上陣

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責任編輯：郭麗明