美斯淚別巴塞 下站或會去巴黎（多圖）

早前西甲班霸巴塞隆拿宣布無法與當家球星美斯完成續約，消息驚動球壇。效力巴塞長達21年的美斯召開記者會，確認離開巴塞，並流下男兒淚表示，從未想像與球會告別。美斯透露，有可能轉會至法甲巴黎聖日耳門。

未能滿足西甲財政要求 美斯續約失敗離開巴塞 【下一頁】

美斯於當地時間周日（8日）在西班牙舉行記者會，最後一次以巴塞球員身份發言，未發言已經開始止不住淚水。美斯語帶哽咽確認離開效力多年的巴塞隆拿，並對此事感深切悲傷。美斯表示，對於要離開巴塞很痛苦，甚至沒有準備要離開，並坦承今年其實想留在巴塞，因為與家人想繼續留在當地。

美斯續指，效力整整21年後，終於要面對離別，離開居住多年的城市和家，他同時很感激所有隊友、以及多年以來陪伴身邊的人。美斯發言期間再度流淚，並多次表達對球會的不捨。美斯亦稱，自己多年以來向巴塞付出所有，從未想像、更沒有考慮會有離開球會一日，自己甚至自願減薪一半以換取續約，但礙於西甲賽會的公平財政原則，巴塞亦無能為力。

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美斯再次重申自己很愛巴塞，已經有超過一年半未能與球迷見面，現在要離開球會，亦無法正式與球迷在主場魯營球場（Camp Nou Stadium）告別。

美斯同意減薪一半 續簽巴塞再留多5年 【下一頁】

美斯過往代表巴塞上陣

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被問及最否轉會至巴黎聖日耳門，美斯表示這是「其中一個可能」（one possibility），但有很多球會對他示好，目前仍在商討當中。

這位6屆金球獎得主，現年34歲的美斯自13歲起效力巴塞，幾乎在巴塞度過整個足球生涯。美斯代表巴塞上陣778比賽，射入672球，成為球隊有史以來最佳射手。美斯亦為巴塞嬴得34個項重大錦標，包括10次西甲冠軍、4次歐聯冠軍等。

責任編輯：郭麗明