  • 30°C
香港時間 : 2021808日 (日) 20:53
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

工展會總入場人次逾5萬　廠商會︰總銷售額勝預期

環球政經 19:44 2021/08/08

分享：

為期三日的2021工展會購物節已於今日（8日）下午6時半閉幕，香港中華廠商聯合會指，今屆有逾5萬人次入場，總銷售額近6,000萬元，勝於預期。

廠商會會長史立德表示，對工展會購物節的反應非常滿意，他表示，舉行的地點雖然並非市中心，但仍無阻市民的熱情，除了受消費券效應影響，亦反映香港人對「工展會」的熱愛和信心。他續指，疫情底下，政府的社交距離措施限制場內人數，部分時段市民須等候一小時才能入場，對市民的體諒表示感謝，並承諾將盡力辦好年底在維園舉行的工展會，務求令市民更加盡興。

今屆工展會於赤鱲角亞洲博覽館舉行，場內有逾250個攤位，包括新增的寵物保健區，商戶接受使用電子消費券購物。因應防疫措施，場內實施人潮管制，而場內亦禁止飲食。除往年較受歡迎的食品及家具外，防疫用品如口罩等銷情亦可觀，有部分市民計劃於場內用盡2,000元消費券。

延伸閱讀︰【至叻板塊】資金為迴避政策市 周期股變避風港【下一頁

    點擊圖片放大
    +9
    +8

同場加映︰【溫股知新】大市初步回穏 加倉時機漸近

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 謝昕蕎

電子消費券 疫情 工展會

上一篇文章

沙特阿美次季淨利潤按年漲近3倍　料明年全球原油需求再升

下一篇文章

羅致光指本港貧富懸殊水平 仍處全球最高三分一經濟體之中
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【樓市熱話】家姐同公屋仔結婚　男方只付3萬元禮金　卻要求母親幫忙付首期　更揚言不幫就不嫁
【樓市熱話】家姐同公屋仔結婚　男方只付3萬元禮金　卻要求母親幫忙付首期　更揚言不幫就不嫁
【阿里巴巴9988】阿里傳向投資者預警 未來互聯網行業稅務成本料增
【阿里巴巴9988】阿里傳向投資者預警 未來互聯網行業稅務成本料增
【打疫苗有獎抽】香港銀行公會疫苗接種大抽獎 已有超過61萬人登記
【打疫苗有獎抽】香港銀行公會疫苗接種大抽獎 已有超過61萬人登記
【網民熱話】公屋商場驚現「中檔次高級餐廳」　網民：公屋人這麼有錢？！
【網民熱話】公屋商場驚現「中檔次高級餐廳」　網民：公屋人這麼有錢？！
【有盈退休】曾智華：半退休者樂園
【有盈退休】曾智華：半退休者樂園
【室內裝修】兩母子住450呎公屋 母體貼兒子互換房間 50萬變身氣派聚會空間 開放式廚房招呼朋友一流
【室內裝修】兩母子住450呎公屋 母體貼兒子互換房間 50萬變身氣派聚會空間 開放式廚房招呼朋友一流