工展會總入場人次逾5萬　廠商會︰總銷售額勝預期

為期三日的2021工展會購物節已於今日（8日）下午6時半閉幕，香港中華廠商聯合會指，今屆有逾5萬人次入場，總銷售額近6,000萬元，勝於預期。

廠商會會長史立德表示，對工展會購物節的反應非常滿意，他表示，舉行的地點雖然並非市中心，但仍無阻市民的熱情，除了受消費券效應影響，亦反映香港人對「工展會」的熱愛和信心。他續指，疫情底下，政府的社交距離措施限制場內人數，部分時段市民須等候一小時才能入場，對市民的體諒表示感謝，並承諾將盡力辦好年底在維園舉行的工展會，務求令市民更加盡興。

今屆工展會於赤鱲角亞洲博覽館舉行，場內有逾250個攤位，包括新增的寵物保健區，商戶接受使用電子消費券購物。因應防疫措施，場內實施人潮管制，而場內亦禁止飲食。除往年較受歡迎的食品及家具外，防疫用品如口罩等銷情亦可觀，有部分市民計劃於場內用盡2,000元消費券。

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