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【東京奧運】空場無阻青春光芒 巨星閃耀不再

環球社會熱點 08:05 2021/08/09

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東京奧運賽事已全數完成，成績塵埃落定。今屆賽事因為新冠肺炎疫情，不可容納觀眾入場，即使失去現場觀眾支持，不少項目亦出現青春風暴，多位年輕運動員登上頒獎台。相反，成名運動員今屆表現相對失色，心理健康問題反而是備受關注的焦點。

【東京奧運】成功衛冕凱林賽 肯尼成英國史上最多金 【下一頁】

日本政府原意希望奧運賽事可接納部分觀眾入場，礙於當地疫情惡化，計劃只能夠取消，改回空場作賽。缺少現場觀眾的吶喊助威，比賽氣氛頓時驟減，一眾年輕運動員卻乘勢崛起，再次帶來奧運熱潮。

田徑場上的男女子400米欄賽事上，年僅25歲的挪威跑手瓦霍爾姆（Karsten Warholm）及22歲的麥克勞克林（Sydney McLaughlin）24小時內接連打破世界紀錄，麥克勞克林更是今屆兩金得主。

日本小將伊藤美誠伙拍同鄉大師兄水谷隼，在乒乓球混雙打敗中國組合，取得日本史上首面乒乓球金球。丹麥球手安賽龍在羽毛球男單決賽以近乎完美表現，力壓中國的諶龍，取得丹麥25年來，首面奧運男單金牌。

今屆新增的滑板賽場青春風更盛，兩項女子賽事的前三通通未滿20歲，不足16歲的獎牌得主高達4人。男子賽事亦不遑多讓，兩項賽事金牌分別22及18歲，年齡最大的獎牌得主已是28歲的赫夫勒（Kelvin Hoefler）。

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【東京奧運】女排首度稱霸 美國肯定成金牌榜之首 【下一頁】

相較之下，眾多已成名運動員的成績明顯失色。美國體操名將拜爾斯（Simone Biles）上屆豪取4金一銅，今屆卻在團體決賽宣布因心理壓考退賽，美國衛冕失敗，僅得銀牌。拜爾斯個人單項亦只回歸平衡木，最終與上屆一樣，銅牌告終。

日本的有名運動員表現甚至可稱為災難，開幕禮負責點聖火的大坂直美在女子網球第三圈爆冷出局。與難民隊運動員共同手持奧運五環旗出場﹑羽毛球1號種子的桃田賢斗在男單分組賽出局。帶領宣誓的乒乓球女將石川佳純亦在單打8強，爆冷不敵新加坡的于夢雨，無緣個人獎牌。

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【東京奧運】克服喪親挫折逆轉人生 英國拳手奪金 【下一頁】

雖說每屆奧運不一樣，但東京奧運注定是最特別的一屆。既是新冠疫情後的第一次大型體育賽事，又是第一次在緊急狀態下舉辦的奧運，更是暫時唯一一屆沒有現場觀眾的奧運。

責任編輯：吳漢培

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