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【業績│油氣股】沙特阿美次季純利255億元　兩年半來最佳季績

股市 19:01 2021/08/08

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【業績│油氣股】沙特阿美次季純利255億元　兩年半來最佳季績

全球最大油企沙特阿美（Aramco）第二季純利達255億美元，勝預期，也為2018年底以來最佳季績。期內自由現金流升至226億美元，為疫情以來首次超越季度股息總額。沙特阿美行政總裁Amin Nasser表示，集團未來有機會增加派息，而且有可能再提高最高產能。

全球經濟重啟，推動商品價格上升，油價今年來大升約四成。過去兩周，英國石油（BP）、雪佛龍等多家油企均提高股份回購及派息，反映公司有信心疫情最差時間已經過去。沙特阿拉伯政府持有沙特阿美98%股權，沙特阿美的股息是政府主要的收入來源，有助政府財赤大幅收窄。

沙特阿美行政總裁Amin Nasser在聲明中指出，全球對能源需求急劇上升，基於經濟重啟動力加快，相信下半年經濟更穩健及更具靈活性，對於下半年及未來前景非常樂觀，但疫情仍未明朗。

沙特阿美淨負債比率由去年底的23%，降至19.4%，但仍高於管理層的15%目標。集團上半年資本開支157億美元，預期全年約350億美元。

相關文章：沙特阿美首季盈利升30%　今年能源需求有正面跡象

相關文章：【油股數據】中石化升近4%　上半年天然氣産量按年升13.7%、油氣當量產量增4.2%

 

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