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羅致光指本港貧富懸殊水平 仍處全球最高三分一經濟體之中

理財智慧 19:26 2021/08/08

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勞工及福利局局長羅致光在網誌表示，香港有貧富懸殊的問題，已是一個不爭的事實。他引述由瑞士洛桑國際管理學院所發表的《世界競爭力年報》(World Competitiveness Yearbook)，指在2021年的報告中，改為採用香港的除稅及福利轉移後有經濟活動的住戶人均收入的堅尼系數，香港排名由去年的60位升了12位，排行48。惟結果顯示香港的貧富懸殊在64個經濟體系中，仍是處於最高的三分一之中。

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羅致光又指出，香港的稅前和福利轉移前的堅尼系數，與其他已發展國家和地區的稅前和福利轉移前的堅尼系數大致相若；但外界仍習慣以香港的稅前和福利轉移前的堅尼系數，與其他已發展國家和地區的除稅及福利轉移後的堅尼系數比較 。他期望外界在分析與評論時採取一個客觀的比較。就如洛桑2021報告結果，就採用了一個較為公平的數字。

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撰文 : 李尚毅

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