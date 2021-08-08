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【新冠疫苗】亞馬遜抽獎谷針 逾千五萬獎品贈前線員工

環球社會熱點 18:31 2021/08/08

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美國多間大型企業相繼開始強制員工接種新冠疫苗，減低感染風險。亞馬遜雖未強硬要求員工接種，但推出抽獎「谷針」，只要前線員工已接種新冠疫苗，就有機會贏得最多50萬美元（約390萬港元）現金及多達17項獎品。

美國或9月開打加強劑 料體弱人士優先 【下一頁】

亞馬遜宣布推出抽獎谷針活動「Max your Vax」，包括物流及倉庫等前線員工只要提供證明，證實已接種新冠疫苗，即可參加抽獎活動。獎品多達18項，包括兩個50萬美元（約390萬港元）現金獎、6個10萬美元（約78萬港元）現金獎，5部全新車輛及5個旅遊套餐，總值近200萬美元（約1,560萬港元）。

雖然美國多間大型企業包括迪士尼及沃爾瑪已開始強制員工接種新冠疫苗，但亞馬遜未有跟隨做法，認為前線員工流失率偏高，若強制疫苗接種，會進一步導致抗拒疫苗的員工離職。

亞馬遜只有在3月疫情肆虐期間，為前線及倉庫員工設立臨時診所，讓部分員工自發接種疫苗，但在7月份暫停對倉庫員工進行病毒檢測。

美國大型科企重開辦公室 員工打好針先准入 【下一頁】

亞馬遜因應變種Delta病毒（即印度變種）威脅而收緊防疫措施，從周一（9日）開始，所有倉庫員工需要佩戴口罩，同時將辦公室重開時間推遲至明年1月。

責任編輯：郭麗明

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