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青衣薈藍首日收逾800票　即提價加推32伙　折實最平409.6萬

股樓投資 18:18 2021/08/08

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宏安地產（01243）旗下青衣薈藍早前公布首張價單，折實入場費僅388.8萬元，吸引市場注意，項目上周六（7日）起收票，截至當日晚上八時，已收票超逾800張。入票反應不俗，發展商今日隨即加推新價單回應市場需求。

延伸閱讀︰【薈藍價單】青衣薈藍價錢曝光 首批單位64伙 折實最平388.8萬起【下一頁

薈藍價單第2號涉及32伙，實用面積203至207方呎，全數為開放式間隔。以最高折扣率15%計，整批折實最平由409.6萬元起，至最貴461萬元，折實呎價則由19,874至22,709元，平均呎價則為21,361元。

薈藍示範單位圖片

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宏安地產執行董事程德韻表示，新一批單位定價上升，計及單位樓層及景觀等因素，價單2號較首張價單售價上調3.5%。她續指，入票反應踴躍，將最快於明日再加推單位，售價亦有上調空間，而項目最快於本周六（14日）起銷售。

同場加映︰【溫股知新】大市初步回穏 加倉時機漸近

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撰文 : 謝昕蕎

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