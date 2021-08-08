[美股追蹤] 巴郡上季多賺7% 惟連續3季淨賣出股票

股神巴菲特投資旗艦巴郡(美:BRK)公布直至6月季度業績。期內收入按年升21%至691億美元，盈利則按年上升7%至281億美元。不過上季巴郡淨減倉11億美元股票，為連續3季錄淨賣出股票，同期回購金額60億美元亦是去年中以來最小。最新手持現金達1440億美元。

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業務表現方面，集團上季經營利潤上升21%至66億美元。多個主要業務上季有進帳，鐵路，公用和能源業務受惠經濟活動反彈，按年上升28%至118億美元。保險和其他業務收入，則升20%至571億美元。巴郡預期，疫情風險對集團未來盈利及現金流仍有可能帶來影響。

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