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[美股追蹤] 巴郡上季多賺7% 惟連續3季淨賣出股票

股樓投資 22:01 2021/08/08

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股神巴菲特投資旗艦巴郡(美:BRK)公布直至6月季度業績。期內收入按年升21%至691億美元，盈利則按年上升7%至281億美元。不過上季巴郡淨減倉11億美元股票，為連續3季錄淨賣出股票，同期回購金額60億美元亦是去年中以來最小。最新手持現金達1440億美元。

【美股追蹤】摩通中國完成備案 成內地首間外資全資劵商   詳情請看【下一頁

業務表現方面，集團上季經營利潤上升21%至66億美元。多個主要業務上季有進帳，鐵路，公用和能源業務受惠經濟活動反彈，按年上升28%至118億美元。保險和其他業務收入，則升20%至571億美元。巴郡預期，疫情風險對集團未來盈利及現金流仍有可能帶來影響。

官媒批評部分晶片經銷商 惡意漲價20倍影響汽車生產  詳情請看【下一頁

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撰文 : 李尚毅

巴郡（Berkshire Hathaway，美：BRK） 美股

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沙特阿美次季淨利潤按年漲近3倍　料明年全球原油需求再升
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