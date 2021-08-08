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【電子消費券】陳茂波：消費券不設最低消費、不可額外收費　電子支付平台新增220萬用戶

股市 18:10 2021/08/08

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陳茂波：消費券不設最低消費　不容許額外收費

首批電子消費券已在上周日（8月1日）發放，財政司司長陳茂波發表網誌表示，使用消費券購物或購買服務，不存在最低消費要求，也不容許額外收費，若有商戶違反規定，儲值支付工具營運商或消費者委員會等將作出跟進。陳茂波發表網誌指，消費券推出初期，在小量消費交易出現支付或交易處理方面的問題，消費者委員會已注意到這個情況。

一文看清各界電子消費券優惠，詳見【下一頁】

據悉，截至七月底，四家儲值支付平台合共新增了超過220萬個消費者帳戶，並增加了逾4.8萬個接受電子支付的商戶。

陳茂波指，期待儲值支付工具營運商未來會繼續降低收費及改善服務質素，以擴大客戶群，而電子支付在香港將持續蓬勃發展。他認為，網上購物、電子支付是未來零售發展的大趨勢，建議還未安裝電子支付的商戶，把握機會盡快安裝，以抓緊未來數月，陸續發放消費券時所釋放的消費力量。

相關文章：【電子消費券】消委會接42宗消費券投訴　涉最低消費、徵收附加費

相關文章：【電子消費券】八達通：發放消費券首兩日交易額為平常3.4倍　約11萬商戶接受八達通

記者：梁安琪

電子消費券 香港 網上購物 財政司 電子支付

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