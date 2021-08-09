【阿里巴巴9988】阿里巴巴女員工自爆遭性侵　業務總裁、HRG引咎辭職　涉嫌男員工被辭退永不錄用

▲ 【阿里巴巴9988】阿里巴巴女員工自爆遭性侵 張勇：震驚、氣憤、羞愧，必須給社會一個交代

阿里巴巴 （09988） 有女員工自曝遭主管強迫出差並多次性侵慘劇，消息震驚內地網路後，8月9日凌晨，阿里巴巴首席執行官張勇於阿里內網發表了「女員工被侵害」的階段性內部調查結果和處理決定，同城零售事業群總裁李永和和HRG徐昆引咎辭職，阿里巴巴首席人力資源官童文紅記過處分，涉嫌男員工被辭退，永不錄用，其是否存在違法行為，警方正在調查取證。

張勇於周日凌晨在阿里巴巴內部發文，用「震驚、氣憤、羞愧」等字眼形容對事件的感受。張勇指，「晚上得知這件事情，震驚、氣憤、羞愧。該道歉的不僅是HR團隊，相關的各級業務主管都有責任，都首先應該為冷漠，為沒有及時處理而道歉！」張勇同時表示，必須調查清楚，給全體阿里同學和全社會一個交代。

受害員工已報警

據某社交平台上一位阿里巴巴認證員工匿名稱，公司某領導要求女性員工陪客戶，並在其因醉酒不清醒的情況下實施了一系列違法行為。其後受害員工在內網發帖並向公司反映無果，曾在食堂發傳單尋求幫助。該匿名員工還透露，受害者事發後已第一時間報警。

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現時警方仍在調查階段，但阿里內部認為，事情在員工反饋後沒有得到迅速的響應處理，存在重大問題。張勇稱「從我開始，從管理者開始，我們每一個人必須有深刻的觸動、反思和行動！」

阿里4名員工正停職配合調查

阿里巴巴內部已由蔣芳牽頭成立獨立調查組，對此事和事發後在公司內舉報全過程進行全面調查，並向全體員工公佈調查結果。

獨立調查組於周六晚發出第一封內部公告，認為相關主管和HR同理心不夠且有重大判斷失誤，應進行認真檢討，嚴肅反思。調查組還公佈，除涉嫌男員工被停職接受警方調查以外，該員工的一級二級主管、一級二級HRG總共4人也被停職配合內部調查。

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