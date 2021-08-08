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熱浪加山火夾擊希臘 總理稱「噩夢夏天」

環球社會熱點 17:53 2021/08/08

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全球多國近來遭受天災影響，希臘的山火已延續多日，數以千計民眾被迫疏散，上千消防員出動。希臘總理米佐塔基斯指更形容今年夏天是一個「噩夢」，政府亦警告，全國多個地區仍存有極高山火風險。

【東京奧運】相關確診逾300人 選手村首現集體感染 【下一頁】

希臘正遭受超過30年以來最多的熱浪，加上發生山火，希臘大受打擊。據歐洲森林火災資訊系統的數字，希臘在過去10日逾14萬公頃被焚燒。上周六（7日）首都雅典北部帕爾尼薩山（Parnitha）的山火產生濃煙，在雅典市內迅速擴散。雖然現時當地火勢有所減弱，但未來數日的風勢可能會再次引發山火。

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另外，希臘第二大島埃維亞（Evia）及伯羅奔尼撒（Peloponnese）半島有多處山火維持超過24小時。由於山火嚴重，埃維亞逾2,000人乘坐客輪疏散。希臘總理米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）表示，目前政府首要目標是拯救更多性命，形容今次是「噩夢夏天」（nightmarish summer）。

【東京奧運】字母哥伸出援手 私人贊助希臘大力士 【下一頁】

暫時今次希臘山火中有2名遇難者，其中一人是義務消防人員，另一人是希臘雅典商業及工業商會主席﹑商人米哈洛斯（Konstantinos Michalos）。據悉，米哈洛斯在山火發生時正趕往自家工廠，及後被發現已死。

責任編輯：吳漢培

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