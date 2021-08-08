欣明苑435萬綠表成交　長情業主31年賺11倍

白居二買家繼續帶動居屋交投，有業主看準時機放售單位，帳面大賺逾十倍離場。利嘉閣蔡庭勇表示，將軍澳居屋欣明苑C座中低層9室，單位實用面積約554方呎，採三房設計。單位開價480萬元，至近日以綠表價435萬元成功沽出，共減價45萬元或約9.4%，折合實用面積呎價約7,852元。

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據了解，原業主於1990年1月，以約37萬元（未補地價）一手購入單位，持貨至今約31年，現轉手帳面獲利約398萬元，單位升值約11倍。

蔡庭勇補充，業主見近期樓市及白居二市況熾熱放售單位。而買家為外區客，不停留意居屋成交市況，計劃購入單位自住，睇樓一次後即與業主議價，並獲業主減價。另外，欣明苑（綠表市場）現時約有5個單位放售，叫價由430萬元起。

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