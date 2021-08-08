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【工展會2021】博覽館工展會最後一日　消費券帶動人均消費近千

商業 18:00 2021/08/08

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一連三日在亞洲國際博覽館舉行的「2021工展會購物節」，於8月8日晚上七時半閉幕。（陳國峰攝）

一連三日在亞洲國際博覽館舉行的「2021工展會購物節」，於8月8日晚上六時半閉幕。有商戶指，超過八成顧客使用電子消費券支付，一眾受訪市民也表示消費卷帶動購物慾，平均消費近千元，主要購買生活用品，場內產品和優惠吸引。

【荷花BB展】荷花BB展今閉幕　電子消費券帶動場內優惠產品銷情

李小姐從沙田駕車到博覽館參展，用數百元消費券購買湯包，她表示，展會是次的選址比過往在維園更好，因為場內空氣比較流通，逛起來比較舒服，而且大會實施的人流管制也確保了不會過於擁擠。另一市民蘇女士則特地乘機場快線從市區到展場購物，預算為2,000元，她選擇以現金支付個別產品，再把消費券一筆過購買價格較高的的產品。

眾多商戶趁展會最後一日加推優惠，售賣家電的參展商ahaa，本已為這次的展會提供了15%至20%的折扣，今天早上更立即為剛在奧運奪得銅牌的李慧詩推出慶祝優惠，原售4,200港元的電視減至3,999，成功吸引市民光顧。負責人梁先生指，公司第一次參展，主要目的是宣傳品牌，但人流超乎預期，有感消費券帶動了市民的購物慾。雖然大型家電產品的售價大多超過了消費券的限額，但他指公司仍有不少中小型產品售價在消費券限額範圍內。

不過，亦有曾參展商指出，大會是次的選址和分流使其生意損失慘重，交通運輸不便，增加了成本，還要另外加人手搬運貨品進場；由於他們也有售賣雪糕類的產品，今年無法在現場飲食亦影響生意。

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記者：李智美

 

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