【荷花BB展】荷花BB展今閉幕　電子消費券帶動場內優惠產品銷情

▲ 一連4日荷花BB展今閉幕，有展商希望把握最後一日的機會促銷。（陳國峰攝）

一連4日荷花BB展今閉幕，有展商希望把握最後一日的機會促銷。主售日本嬰幼兒及孕婦用品的Pokkadoka負責人羅凱恩表示，場內在人流管制下，「街頭見到街尾」，人流較以往減少3至4成。

她又指，以往孕婦或育有初生兒的媽媽，能在場內休息及進食，以補充能量。但今年會比較「辛苦」，行很久都不能休息。

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該品牌今年繼續參展無懼疫情。羅解釋，展覽能夠同一時間接觸很多人，由孕婦至初生兒媽媽，與更多潛在新客聯絡。另外，雖然展覽期間適逢電子消費券第一期發放。但她強調，顧客較少使用消費券，不足10%。

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主售零食及保健用品的香港銷售三文批發，其業務發展總監Joey Chan表示，有過半顧客使用電子消費券。她目前亦提供八達通、WeChat Pay HK及AlipayHK的支付方式。

她坦言，今年3月也有參與相類似展覽，當時未有電子消費券，顧客消費較審慎。購買零食時，亦以買4送1優惠佔比較高。今次展會時消費券已推出，顧客消費金額較3月的展覽，人均消費由100元增至150元。

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記者：馬意文