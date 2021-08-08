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【東京奧運】克服喪親挫折逆轉人生 英國拳手奪金

環球社會熱點 17:29 2021/08/08

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東京奧運最後一個比賽日上，拳擊賽事仍有4金產生。英國拳手普賴斯成功在女子中量級奪金，為英國收獲今屆最後一塊金牌。普賴斯人生相當曲折，今屆奧運前更失去運動及生命中的重要人物－祖父，因此她十分希望奪金，以慰祖父在天之靈。

【東京奧運】女排首度稱霸 美國肯定成金牌榜之首 【下一頁】

【東京奧運】成功衛冕凱林賽 肯尼成英國史上最多金 【下一頁】

在周日（8日）女子中量級69至75公斤級拳擊決賽中，普賴斯（Lauren Price）獲5位裁判一致評定表現更好，以點數5比0擊敗中國拳手李倩，以一面金牌為英國今屆奧運完美收官。

27歲的普賴斯的奧運奪金路其實相當難行，雖然是賽事頭號種子，但賽事未開始，她已遭受挫折。普賴斯出生3日後被生母拋棄，多年來是祖父母拉拔長大。2020年東京奧運前，積極鼓勵普賴斯打拳的祖父德里克（Derek）患上癡呆症，更一度忘記乖孫普賴斯。

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2020年對普賴斯打擊甚深，除東京奧運因新冠肺炎疫情需要延期外，德里克亦在同年離世，即他不可能看到孫女登上奧運賽場，更遑論是今次奪冠場面。轉職拳擊手前，普賴斯其實是女足球員，曾代表威爾士出戰52次。為了專心訓練及成為全職拳擊手，普賴斯更不惜做的士司機維持收入。

責任編輯：吳漢培

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