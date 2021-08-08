陳茂波︰消費券使各方受惠　期望計劃有效普及電子支付　發展數碼經濟

財政司司長陳茂波在網誌中提到，首批消費券在上周日發放後，市面呈現久違的熱鬧氣氛，指消費券計劃的目的之一，即讓市民普遍受惠，已經達成。他又指，留意到不少商店職員說近來人流明顯增加，發放消費券「旺丁又旺財」，部份消費者明顯「疏爽」，有些更加碼消費，因此總體而言，發放消費券的第二個目的，即提振經濟、支持就業，也算是有正面的效應。

陳茂波特別提到，消費券計劃的第三個目的，是推動電子支付的廣泛應用及發展，為本港數碼經濟轉型打穩基礎。根據政府數據，截至7月底，即消費券發放前夕，四家儲值支付平台合共新增了超過220萬個消費者帳戶，並增加了逾4萬8千個接受電子支付的商戶。他認為，消費券計劃促進了不同支付平台之間的競爭，也成功普及電子支付方式，而消委會亦已察覺到少量消費交易出現支付或交易處理問題的情況。他提醒市民，使用消費券購物或購買服務，不存在最低消費要求，也不容許額外收費，並指如果有商戶違反規定，儲值支付工具營運商或消費者委員會等將作出跟進，市民消費時，應參考精明消費三步曲：「睇貨價、睇支付、睇單據」。

最後，陳茂波指出，消費券計將於周六（8月14日）截止登記，呼籲未登記的市民盡快登記，「一起消費，帶旺經濟；精明消費、齊齊受惠！」

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