【東京奧運】成功衛冕凱林賽 肯尼成英國史上最多金

東京奧運周日（8日）的男子單車凱林賽上，英國單車選手肯尼成功衛冕，贏得其個人第7面奧運金牌，亦是他第9面奧運獎牌，成為英國贏得最多奧運獎牌的運動員。其妻子勞拉亦不遑多讓，在歷屆奧運暫取5金1銀。

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33歲英國單車選手肯尼（Jason Kenny）在男子單車凱林賽上一直落後，最後階段突然爆發急起直追，最後以0.673秒優勢力壓馬來西亞選手 Azizulhasni Awang，成功衛冕凱林賽金牌，荷蘭選手拉夫雷森（Harrie Lavreysen）則贏得銅牌。

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連同周日的金牌，肯尼已收獲個人第7面奧運金牌、以及第9面奧運獎牌，同時亦打破前單車選手霍伊（Chris Hoy）的6面金牌、及威金斯（Bradley Wiggins）8面奧運獎牌紀錄，成為英國贏得最多奧運金牌及獎牌運動員。

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肯尼於2008年北京奧運出戰團體優先賽首次奪得金牌、在4屆奧運當中，分別在凱林賽、個人戰及團體賽，贏取7面金牌；而29歲妻子勞拉（Laura Kenny）亦是單車選手，在歷屆奧運共取得5金1銀，夫婦二人包攬13金及15面奧運獎牌。

責任編輯：郭麗明