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放盤半年終減逾百萬易手　灝景灣業主3年蝕70萬

股樓投資 15:44 2021/08/08

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樓市大走勢向升，個別屋苑升值力卻跑輸大市，青衣灝景灣有業主持貨逾3年沽出物業，最終放盤大半年才獲承接，帳面更蝕約70萬元。

美聯物業李貫甡透露，灝景灣7座中層D室，實用面積約682平方呎，3房套間隔，向東南享開揚海景。李貫甡稱，原業主自去年中始，開價約1,300萬元放售單位，新近獲外區客洽商承接。客人於青衣區內物色3房套單位多時，有見近期交投加快，故加速入市決心。客人鍾情上址間隔實用，享開揚景觀，議價後認為價錢合適，終決定買入，雙方最終以1,180萬元成交，折合實用呎價約17,302元。

原業主於2018年4月以約1,250萬元購入上址，持貨至今逾3年，轉手帳面蝕約70萬元。

延伸閱讀︰

【示範單位】Wetland Seasons Bay三房單位 拆牆增加空間感 色彩繽紛富現代感【下一頁

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撰文 : 謝昕蕎

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