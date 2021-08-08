放盤半年終減逾百萬易手　灝景灣業主3年蝕70萬

樓市大走勢向升，個別屋苑升值力卻跑輸大市，青衣灝景灣有業主持貨逾3年沽出物業，最終放盤大半年才獲承接，帳面更蝕約70萬元。

美聯物業李貫甡透露，灝景灣7座中層D室，實用面積約682平方呎，3房套間隔，向東南享開揚海景。李貫甡稱，原業主自去年中始，開價約1,300萬元放售單位，新近獲外區客洽商承接。客人於青衣區內物色3房套單位多時，有見近期交投加快，故加速入市決心。客人鍾情上址間隔實用，享開揚景觀，議價後認為價錢合適，終決定買入，雙方最終以1,180萬元成交，折合實用呎價約17,302元。

原業主於2018年4月以約1,250萬元購入上址，持貨至今逾3年，轉手帳面蝕約70萬元。

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