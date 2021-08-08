【東京奧運】觀塘apm直播1000小時賽事　見證李慧詩何詩蓓張家朗奪牌　商場人流升逾五成

▲ 觀塘apm是欣賞賽事的熱門地點，奧運帶動了商場生意額上升20%，人流更較去年同期升30%至50%。（新鴻基地產代理提供圖片）

2020東京奧運將於今日（8日）閉幕，香港的參賽選手帶來了1金2銀3銅的成績表，期間不少市民特地在商場收看賽事直播，氣氛熱烈。當中觀塘apm更成為欣賞賽事的熱門地點，奧運帶動了商場生意額上升20%，人流更較去年同期升30%至50%。

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新鴻基地產代理有限公司執行董事馮秀炎小姐表示，公司旗下的apm每次舉行獎牌賽直播均吸引大批市民到場，高峰期如「花劍王」張家朗出戰金牌賽，場內有逾5千市民齊心打氣，氣氛十分熱鬧。

她另外指出，奧運期間撞上消費券發放令商場及商戶受惠，尤其是電子影音、餐飲及運動相關的生意較去年同期升20%以上。以電子影音為例，提前預訂八月付款可享優惠，消費券首發日生意便升逾兩倍，當中以iPhone 、家電銷情最好。

apm亦藉此推出消費活動，商場於賽事的早上直播時段派發優惠，又設立了「運動優惠100%回贈賞」推廣，運動商戶消費滿$100，就送$100優惠券；更特別推出佔地5,000平方呎的apm數碼運動度假「型」，帶動消費的同時也推廣了運動。

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責任編輯：李智美