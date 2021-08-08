【東京奧運】女排首度稱霸 美國肯定成金牌榜之首

▲ 美國女排首次成為奧運冠軍。（路透社圖片）

東京奧運來到最後一個比賽日，仍有不少金牌產生，左右金牌榜的最終排名。美國女子排球在決賽中，以3比0擊敗勁敵巴西，首次稱霸奧運女排，更成功鎖定金牌榜榜首之位，繼2012及2016奧運後，再次成為單屆奧運會金牌最多的國家。

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美國隊在最後一個比賽日中，仍有不少項目有望衝金。美國女子排球隊殺入決賽，希望第一次奪冠而歸。美國決賽對上今屆大熱門﹑今屆賽事未嘗一敗的巴西隊。

美國今場攻防兩端表現更勝對手，憑副攻手德魯斯（Andrea Drews）奪得全場最高15分，加上主攻手巴奇-哈克利（Michelle Bartsch-Hackley）的14分，輕鬆以3比0擊敗巴西，首次成為奧運女子排球冠軍。

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同日美國亦取得女子籃球及女子場地單車全能賽的金牌，以39面金牌成功登頂東京奧運的獎牌榜。此前一直領先的中國國家隊失落周日（8日）的拳擊金牌後，美國肯定成為今屆奧運獎牌榜的第一名。美國雖然蟬聯獎牌榜榜首，但金牌數目較以往少，而中國國家隊今屆表現出色，較上屆多取12金。

責任編輯：吳漢培