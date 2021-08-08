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【火速成交】西九四小龍捧場客多多　碧海藍天放盤僅兩日即沽　業主7年賺近「4球」

股樓投資 14:14 2021/08/08

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市區盤需求龐大，知名度高的西九四小龍更多買家捧場，部分業主放盤火速獲承接。中原地產歐陽振邦表示，碧海藍天5座高層B室，實用面積501平方呎，兩房間隔，座向東北方，望內園及開揚市景，最初開價1,000萬元，放盤僅2天，即以985萬元沽出，折合實用呎價19,661元。
 
據了解，原業主於2014年3月以586萬元購入單位，是次轉手賬面獲利399萬元離場，單位7年間升值68%。

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代理補充，碧海藍天本月至今暫錄約2宗成交，平均實用呎價19,358元。

資料顯示，碧海藍天位於荔枝角深盛路8號，共有5座，提供1,616伙單位。項目由2003年起入伙，樓齡約18年，設有16萬平方呎住客會所。項目與泓景臺、宇晴軒和昇悅居合稱「西九四小龍」，鄰近荔枝角及南昌港鐵及西九龍快速公路，交通方便，社區規劃完善。

同場加映︰【溫股知新】大市初步回穏 加倉時機漸近

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撰文 : 謝昕蕎

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