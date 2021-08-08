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【有相睇】將軍澳海天晉靚裝吸客　買家見單位新淨即斥789萬入市　創同類單位新高

股樓投資 13:40 2021/08/08

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樓齡淺又連裝修的單位在二手市場中一向吃香，美聯物業林浩德表示，將軍澳錄得高價成交，將軍澳南海天晉1房戶近日以789萬元沽出，創項目同類單位新高價。

單位圖片

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上述成交單位為海天晉6B座中高層D室，實用面積368平方呎，屬1房間隔，望市鎮景，兼擁雅緻裝修，鄰近多間新派食肆，附近並設有大型商場及港鐵站，生活消閒配套充裕。買家鍾情屋苑優點多，斥資789萬元承接，折合實用呎價約21,440元。

據了解，原業主於2016年4月以463.6萬元購入，是次轉手帳面獲利325.4萬元，升值達7成。

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撰文 : 謝昕蕎

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