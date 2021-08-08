  • 30°C
香港時間 : 2021808日 (日) 18:16
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

官媒批評部分晶片經銷商 惡意漲價20倍影響汽車生產

股樓投資 17:52 2021/08/08

分享：

繼遊戲行業後，行情火熱的晶片行業也成為內地官媒評論對象。央視報道，芯片荒下不少晶片廠商上半年較去年同期加價兩至六成，但貨物傳到部分經銷商後，則加價10至20倍，漲價驚人。報道又指，除了市場缺芯，經銷商囤積居奇炒芯也是造成搶天價芯片的因素，批評缺芯不是炒芯的理由。

阿里績後大行評級目標價一覽 另附瑞銀予香港商場股最新評級  詳情請看【下一頁

報道又指，芯片價格混亂掀起恐慌情緒，汽車企業亦被逼大量買入芯片提高庫存，造成市場缺芯惡性循環。今年已有多家車企減產甚至停產。報道指，針對汽車芯片價格高企，市場監管總局「該出手時就出手」，對涉嫌抬高芯片價格的經銷商立案調查。

汽車企業吉利汽車(00175)3月曾表示，由於芯片短缺，汽車生產計劃周期已由原來的三個月，縮短至一小時。

【美股追蹤】摩通中國完成備案 成內地首間外資全資劵商  詳情請看【下一頁

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 李尚毅

中芯國際（00981） 港股

下一篇文章

欣明苑435萬綠表成交　長情業主31年賺11倍
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【室內裝修】兩母子住450呎公屋 母體貼兒子互換房間 50萬變身氣派聚會空間 開放式廚房招呼朋友一流
【室內裝修】兩母子住450呎公屋 母體貼兒子互換房間 50萬變身氣派聚會空間 開放式廚房招呼朋友一流
【職場熱話】盤點職場上最怕遇到十種人　「金手指」最多人講　某英文名令人討厭？
【職場熱話】盤點職場上最怕遇到十種人　「金手指」最多人講　某英文名令人討厭？
【網民熱話】公屋商場驚現「中檔次高級餐廳」　網民：公屋人這麼有錢？！
【網民熱話】公屋商場驚現「中檔次高級餐廳」　網民：公屋人這麼有錢？！
【有盈退休】曾智華：半退休者樂園
【有盈退休】曾智華：半退休者樂園
【樓市熱話】家姐同公屋仔結婚　男方只付3萬元禮金　卻要求母親幫忙付首期　更揚言不幫就不嫁
【樓市熱話】家姐同公屋仔結婚　男方只付3萬元禮金　卻要求母親幫忙付首期　更揚言不幫就不嫁
【打疫苗有獎抽】香港銀行公會疫苗接種大抽獎 已有超過61萬人登記
【打疫苗有獎抽】香港銀行公會疫苗接種大抽獎 已有超過61萬人登記