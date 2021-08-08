官媒批評部分晶片經銷商 惡意漲價20倍影響汽車生產

繼遊戲行業後，行情火熱的晶片行業也成為內地官媒評論對象。央視報道，芯片荒下不少晶片廠商上半年較去年同期加價兩至六成，但貨物傳到部分經銷商後，則加價10至20倍，漲價驚人。報道又指，除了市場缺芯，經銷商囤積居奇炒芯也是造成搶天價芯片的因素，批評缺芯不是炒芯的理由。

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報道又指，芯片價格混亂掀起恐慌情緒，汽車企業亦被逼大量買入芯片提高庫存，造成市場缺芯惡性循環。今年已有多家車企減產甚至停產。報道指，針對汽車芯片價格高企，市場監管總局「該出手時就出手」，對涉嫌抬高芯片價格的經銷商立案調查。

汽車企業吉利汽車(00175)3月曾表示，由於芯片短缺，汽車生產計劃周期已由原來的三個月，縮短至一小時。

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