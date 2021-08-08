【美股追蹤】摩通中國完成備案 成內地首間外資全資劵商

美國大型金融機構摩通(美:JPM)宣布，旗下摩通中國控股股東摩根大通國際金融有限公司，受讓5家內資股東所持的摩通中國的股權，成為該公司唯一股東事宜已獲中國證監會批准備案。意味摩通中國將成為內地首間外資全資控股的券商。

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除了證券，摩通在內地部分業務也布局獨資經營。去年4月，摩根資產管理宣布與上海國際信託有限公司初步達成共識，將擬收購取得合資企業上投摩根基金管理有限公司股權至100％。同年6月，摩根獲中國證監會批准，將其在摩根大通期貨有限公司中的持股比例由49％增至100％，成為首家全資控股內地期貨公司的外資銀行。

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