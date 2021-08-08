黑石收購SOHO中國 遭市監總局立案調查

內房SOHO中國(00410)賣盤予美國私募基金黑石(美:BX)或出現變數。SOHO中國日前宣布，黑石旗下公司Two Cities Master Holdings獲國家市監總局通知，已根據《中國反壟斷法》提交的申報，正式立案調查公司對SOHO中國的收購。SOHO中國表示，截至周五(6日)，Two Cities Master Holdings II及公司的交易並未有任何先決條件已獲達成。

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由潘石屹創辦的SOHO中國於北京和上海經營多座大型商業物業。公司6月中獲黑石提出以最高現金代價236億元收購，假如收購成功，將會是黑石於亞洲市場的最大一筆房地產交易。上月底已有外媒報導，有關交易或面臨監管障礙。

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