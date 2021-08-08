  • 30°C
香港時間 : 2021808日 (日) 12:12
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

黑石收購SOHO中國 遭市監總局立案調查

股樓投資 12:01 2021/08/08

分享：

內房SOHO中國(00410)賣盤予美國私募基金黑石(美:BX)或出現變數。SOHO中國日前宣布，黑石旗下公司Two Cities Master Holdings獲國家市監總局通知，已根據《中國反壟斷法》提交的申報，正式立案調查公司對SOHO中國的收購。SOHO中國表示，截至周五(6日)，Two Cities Master Holdings II及公司的交易並未有任何先決條件已獲達成。

【阿里巴巴9988】阿里傳向投資者預警 未來互聯網行業稅務成本料增   詳情請看【下一頁

由潘石屹創辦的SOHO中國於北京和上海經營多座大型商業物業。公司6月中獲黑石提出以最高現金代價236億元收購，假如收購成功，將會是黑石於亞洲市場的最大一筆房地產交易。上月底已有外媒報導，有關交易或面臨監管障礙。

【騰訊700】騰訊入股 互動視頻服務商微吼時代  詳情請看【下一頁

同場加映  【iM Cafe】政策市兵荒馬亂 藍籌績後大檢討

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

 

撰文 : 李尚毅

SOHO中國（00410） 港股

下一篇文章

【無與輪比@iM網欄】Model Y最令我期待的是……
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【網民熱話】公屋商場驚現「中檔次高級餐廳」　網民：公屋人這麼有錢？！
【網民熱話】公屋商場驚現「中檔次高級餐廳」　網民：公屋人這麼有錢？！
【樓市熱話】家姐同公屋仔結婚　男方只付3萬元禮金　卻要求母親幫忙付首期　更揚言不幫就不嫁
【樓市熱話】家姐同公屋仔結婚　男方只付3萬元禮金　卻要求母親幫忙付首期　更揚言不幫就不嫁
【打疫苗有獎抽】香港銀行公會疫苗接種大抽獎 已有超過61萬人登記
【打疫苗有獎抽】香港銀行公會疫苗接種大抽獎 已有超過61萬人登記
【樓市熱話】男友月入80k 同居費用全負擔 30K女友零付出 網民抱打不平
【樓市熱話】男友月入80k 同居費用全負擔 30K女友零付出 網民抱打不平
【室內裝修】兩母子住450呎公屋 母體貼兒子互換房間 50萬變身氣派聚會空間 開放式廚房招呼朋友一流
【室內裝修】兩母子住450呎公屋 母體貼兒子互換房間 50萬變身氣派聚會空間 開放式廚房招呼朋友一流
【職場熱話】盤點職場上最怕遇到十種人　「金手指」最多人講　某英文名令人討厭？
【職場熱話】盤點職場上最怕遇到十種人　「金手指」最多人講　某英文名令人討厭？