【騰訊700】檢察院起訴微信青少年模式 侵犯未成年人合法權益

近日恢復新用户註册的騰訊(00700)旗下社交平台微信，近日被北京市海淀區檢察院提出起訴，指其青少年模式不符合《未成年人保護法》相關規定，侵犯未成年人合法權益，涉及公共利益。微信團隊回應指，將認真「自檢自查」微信青少年模式的功能，虛心接受用户建議，誠懇應對民事公益訴訟。微信強調，公司非常重視青少年的健康成長，將承擔保護及引導青少年的社會責任。

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科網企業面臨新一輪監管措施，微信上月一度暫停個人和公眾帳户新用户註册，表示。正根據相關法律法規，進行安全技術升級。外界相信，措施和配合網信辦針對未成年直播，不良動漫畫內容的清朗行動有關。

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