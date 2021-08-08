【東京奧運】最後一日共13金 閉幕禮寄語思考未來

東京奧運終於迎來最後一日賽事，周日（8日）將誕生最後13枚金牌得主。東京奧運閉幕禮將於日本當地時間夜晚8時舉行，當局期民眾籍機會思考未來。日本女子籃球隊東京奧運表現不俗，將與美國隊爭冠軍。另外，周日馬拉松賽事為日本名將大迫傑退役賽事。

日本乒乓球名將水谷隼擬退役 「冒險到此為止」 【下一頁】

東京奧運閉幕禮主題為「我們共享的世界」（Worlds We Share），主辦方指在過去17日賽事中見證不同文化背景人士，共聚一堂進行體育交流，提供了關於多樣性及包容性的思考，相關討論亦會在之後殘奧會繼續。當局希望，民眾在共同觀賞閉幕禮時，可趁機思考未來時刻。閉幕禮將於當地時間夜晚8時候，即本港時間夜晚7時舉行，港隊閉幕禮持旗手已確定為女子空手道個人形項目季軍劉慕裳。

最後一日賽事將產生13位冠軍得主，其中包括女子籃球冠軍。是次日本女子籃球隊奧運史上最佳成績，首次打入決賽，將在周日當地時間早上11時半與6屆冠軍的美國隊爭奪冠軍。日本隊4強決賽對戰法國隊時，身高僅1.62米 的後衛町田瑠唯打出破奧運記錄18次助攻，令人十分期待她決賽表現。町田瑠唯曾表示，日本隊在小組賽中曾輸給美國隊，要在決賽中復仇。

美國5屆老將累計10獎牌 東京奧運或破劉易斯記錄 【下一頁】

田徑賽事方面，男子馬拉松決賽將在當地時間早上7時舉行。現年30歲的大迫傑7月底時表示，東京奧運馬拉松賽事將是現役生涯的最後一戰，將為傾盡全力比賽。大迫傑早年為求進步，舉家搬至美國受訓，在2018年芝加哥馬拉松跑出日本史上最佳2小時5分50秒全馬成績，一戰成名。大迫傑去年再憑東京奧運2小時5分29秒成績，打破自己記錄獲得東京奧運參賽資格。

金牌賽事（香港時間）

馬拉松男子決賽（6：00）

藝術體操團體全能決賽（10：00）

籃球女子決賽（10：30）

排球女子決賽（12：30）

拳擊女子輕量級決賽（13：00）

拳擊男子輕量級決賽（13：15）

拳擊女子中量級決賽（13：45）

手球女子決賽（14：00）

拳擊男子超重量級決賽（14：15）

水球男子決賽（15：30）

場地單車男子凱林賽決賽（待定）

場地單車女子全能積分賽決賽（待定）

場地單車女子爭先賽決賽（待定）

▼ 點擊圖片放大 +12 +11

責任編輯：李俊儀