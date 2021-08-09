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【互聯網監管】內地三部門召開會議　平台不得制定損害外賣騎手安全健康考核指標、美團升近7%

股市 10:44 2021/08/09

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內地公安部、應急管理部、人力資源和社會保障部3個部門周六（7日）宣佈，近日聯合召開重點平台經濟企業安全生產和勞動權益保障會議。

內地公安部、應急管理部、人力資源和社會保障部3個部門周六（7日）宣佈，近日聯合召開重點平台經濟企業安全生產和勞動權益保障會議，會議提到，平台不得制定損害外賣騎手等勞動者安全健康考核指標。

美團 （03690） 、餓了麼、盒馬鮮生及阿里巴巴 （09988） 均有出席會議。

美團股價回穩，現報228.2元，升6.7%，暫錄得成交28.06億元；阿里巴巴現跌2.1%，報189.5元，暫錄成交19.96億元。

會議要求，各平台經濟企業有「安全生產紅線」的意識，以及「底線思維」。平台亦需重視勞動者身心健康、改善平台算法，亦要維護外賣騎手等勞動者生命安全和勞動權益。

更多中國科網監管最新消息、分析文章，可見【互聯網數據監管】專頁

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編輯﹕賴奕羚

港股 美團－W（03690） 中國 盒馬 外賣 阿里巴巴－SW（09988） 阿里巴巴

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