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林書豪稱接種疫苗後　仍感染新冠病毒

環球政經 18:27 2021/08/07

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林書豪接種疫苗後，仍感染新冠病毒。林書豪在微博上表示，從舊金山飛抵上海隔離的第三天，他的核酸檢測為呈陽性，意味確診新冠肺炎。

林書豪指，在剛獲悉確診新冠肺炎時，感到震驚並有些慌亂的。「實際上，我在美國註射了疫苗，在來中國的前後也做了多次核酸和血清檢測，但是不知道在旅途中哪個環節出現了狀況，還是遭遇了病毒侵襲。好在我很快平靜了，也許是我坎坷的籃球生涯幫助了我，我深知面對病毒絕不能退縮和懼怕，要樂觀積極地面對它並且戰勝它。」

林書豪續指，已進入上海的一所醫院，「他們告訴我的症狀屬於輕症，很快就會好轉起來。」他又提醒公眾，新冠肺炎疫情嘗未結束，大家應做好個人防護措施。「我要用我的親身經歷提醒大家，現在疫情還遠遠沒有結束，一定要做好個人防護，還沒有接種疫苗的朋友要儘早去接種，保護自己的同時也在保護他人，希望大家都能健健康康，平平安安。」

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責任編輯：黎淑雯

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