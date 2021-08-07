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【疫苗獎勵】各出奇招鼓勵員工接種疫苗　亞馬遜辦現金抽獎

商業 16:32 2021/08/07

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亞馬遜抽獎將提供總共 18 份獎品，估計價值近 200 萬美元，包括 2 個50 萬美元現金獎、6 個 10 萬美元現金獎、5 個度假行程等。（AFP）

不少企業強制員工必須接種新冠肺炎疫苗才能回辦公室，亦有企業以獎勵方式增加員工接種疫苗的誘因。電商亞馬遜（Amazon）宣布為已接種疫苗的前線員工舉行抽獎，獎品除了汽車，亦有 50 萬美元獎金（約387萬港元）等 18 份獎品。

【防疫措施】美國疫情持續惡化 Facebook等美企強制員工戴口罩上班

《彭博》報導，亞馬遜抽獎將提供總共 18 份獎品，估計價值近 200 萬美元，包括 2 個50 萬美元現金獎、6 個 10 萬美元現金獎、5 個度假行程等。前線員工主要是在倉庫和其他物流設施工作的員工，亦包括一些在全食超市（Whole Foods Market）、亞馬遜線上雜貨、亞馬遜雲端服務 AWS 的時薪員工。

亞馬遜發言人Kelly Nantel表示，公司堅信保護前線員工、社區免受病毒侵害的最佳方法是接種疫苗，又指公司能夠舉辦一千多場接種活動，可讓員工及其家庭輕鬆地接種疫苗。

【疫苗獎勵】基金巨頭領航發放7700元疫苗接種獎金 鼓勵員工打針

【美國經濟】美國復甦前景受疫情阻撓 就業增長預計將放緩

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記者：廖淑瑩

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