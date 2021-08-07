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KAKAO股價今年上漲91%　創辦人登韓國首富

環球政經 18:06 2021/08/07

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中央社》報道，成立於2014年的韓國網路公司KAKAO股價在今年以來上漲91%，創辦人金範洙超越Samsung副會長李在鎔, 成為韓國首富。

中央社》引述《東亞日報》報道，據「彭博億萬富翁指數（BBI）」顯示，金範洙以淨資產135億美元超越三星電子副會長李在鎔（123億美元身家），

報道指，金範洙出生於鄉村貧困家庭，其後苦讀成功升考上首爾大學，並在畢業後於科技公司任職，曾在三星集團擔任軟件工程師。在2010年時，創辦通訊軟件公司KAKAO TALK，程式所衍生的原始卡通人物作為貼圖，除了成為公區標誌外，更吸納大批粉絲。

據報，KAKAO股價今年以來上漲91%，財產規模增加超過60億美元，同時令金範洙持有股份評價金額上升。

KAKAO所發布最新的業績報告顯示，今年第2季集團廣告銷售創下新高，而其他部門亦持續成長，令集團整體銷售額來到1兆3522億韓元、營業利益1626億韓元。

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責任編輯：黎淑雯

 

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