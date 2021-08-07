  • 30°C
香港時間 : 2021807日 (六) 16:26
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【日本葡萄酒】日本葡萄酒輸港增約兩倍　JFOODO邀香港品酒師合作宣傳谷銷量

商業 15:49 2021/08/07

分享：

據日本財務省貿易統計，日本葡萄酒輸港總額於2020年起急增約兩倍。（JFOODO提供）

受疫情影響，據政府統計處《香港貿易統計》顯示，香港進口葡萄酒貿易金額按年減少14.7。按原產地劃分，歐洲、德國、西班牙、瑞士及美國均下跌。只有進口新西蘭葡萄酒的金額不跌反升，按年增31.7%。

香港進口的的葡萄酒，產地大多以歐美為主，甚少來自亞洲國家。然而，近年香港進口日本葡萄酒金額有上升趨勢。據日本財務省貿易統計，日本葡萄酒輸港總額於2020年起急增約兩倍，達1.25億日圓（約900萬港元），佔整體出口額約3成。

【大灣區商機】團結香港基金辦大灣區商機調查　逾6成市民看好大灣區經濟效益

不過，日本葡萄酒於港的市場佔有率只維持在0.17%。日本貿易振興機構（JETRO）設立的日本食品海外促進中心（JFOODO），就希望透過推廣，提高市場佔有率。

【美國經濟】美國復甦前景受疫情阻撓　就業增長預計將放緩

事實上，JFOODO過去3年在香港籌備不同的推廣活動，推廣日本葡萄酒。今年邀請了香港食肆合作，舉辦為期3個月的推廣活動。其將於8月及10月分兩個階段舉行「JFOODO日本葡萄酒推廣2021」。

該計劃會邀請60間餐廳，設計特別可搭配日本葡萄酒的菜式，包括粵菜、日本菜、西班牙菜等。並由品酒師陳銘基及蔡淦烽擔任JFOODO日本葡萄酒大使。就不同日本葡萄種植的風土和氣候、葡萄品種以及釀酒商的特色，為參與活動的餐廳揀選與菜式相配的日本葡萄酒。

【疫市營商】蘇黎世保險看重員工想法　留人才助拓業務

同時，日本葡萄酒大使會向參與餐廳的侍酒師及前線員工提供培訓，幫助他們了解日本葡萄酒的特點。蔡淦烽稱，今年集中提升日本葡萄酒的品牌形象及銷售策略。他作為葡萄酒大使，將為餐廳及葡萄酒銷售商之間，以及日本葡萄酒生產者和香港消費者之間，扮演橋樑角色。更希望透過培訓餐廳員工，帶動日本葡萄酒整體的銷售量。

責任編輯：馬意文

《ET贏商》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

盡覽香港企業銷售和推廣情報：

SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

相關文章

【東京奧運】日本乒乓孖寶奪金人氣急升　水谷隼代言咖喱賣斷市
2021/07/28
【東京奧運】日本乒乓孖寶奪金人氣急升　水谷隼代言咖喱賣斷市
【東京奧運】 虛擬日本旅行團解「鄉愁」　遙距遊走日本街頭兼買手信
2021/07/30
【東京奧運】 虛擬日本旅行團解「鄉愁」　遙距遊走日本街頭兼買手信
【植物肉商機】日本植物肉品牌攻港　產品定價親民吸年輕客
2021/08/03
【植物肉商機】日本植物肉品牌攻港　產品定價親民吸年輕客
【應對疫情天災】儲糧防災　日本湖池屋推出可保存5年薯片
2021/08/04
【應對疫情天災】儲糧防災　日本湖池屋推出可保存5年薯片

你可能感興趣

【東京奧運】日本乒乓孖寶奪金人氣急升　水谷隼代言咖喱賣斷市
11:57 2021/07/28
【東京奧運】日本乒乓孖寶奪金人氣急升　水谷隼代言咖喱賣斷市
【東京奧運】 虛擬日本旅行團解「鄉愁」　遙距遊走日本街頭兼買手信
15:38 2021/07/30
【東京奧運】 虛擬日本旅行團解「鄉愁」　遙距遊走日本街頭兼買手信
【植物肉商機】日本植物肉品牌攻港　產品定價親民吸年輕客
13:45 2021/08/03
【植物肉商機】日本植物肉品牌攻港　產品定價親民吸年輕客
疫情 新西蘭 食品 銷售 歐洲 政府統計處 菜式 香港 品牌 日本

下一篇文章

【可持續發展】循環經濟成企業新議題　南豐作坊英國據點正式啟用
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【商品轉售】Amazon減少棄置　推滯銷商品轉售計畫
【商品轉售】Amazon減少棄置　推滯銷商品轉售計畫
【美食博覽2021】美食博覽夥4個展覽同時舉行　逾8成參展商接受消費券
【美食博覽2021】美食博覽夥4個展覽同時舉行　逾8成參展商接受消費券
【5000元消費券】只需五個步驟　支付寶香港用戶即可在天貓香港消費
【5000元消費券】只需五個步驟　支付寶香港用戶即可在天貓香港消費
【MIRROR】麥當勞夥Anson Lo推出特飲「粉紅教主」　foodpanda用戶可獲贈教主限量杯墊
【MIRROR】麥當勞夥Anson Lo推出特飲「粉紅教主」　foodpanda用戶可獲贈教主限量杯墊
【展覽】荷花BB展8月5至8日舉行　嬰幼兒孕婦用品低至3折
【展覽】荷花BB展8月5至8日舉行　嬰幼兒孕婦用品低至3折
【工展會2021】「2021工展會購物節」開幕　已接種一針疫苗市民可免費入場
【工展會2021】「2021工展會購物節」開幕　已接種一針疫苗市民可免費入場