【日本葡萄酒】日本葡萄酒輸港增約兩倍　JFOODO邀香港品酒師合作宣傳谷銷量

▲ 據日本財務省貿易統計，日本葡萄酒輸港總額於2020年起急增約兩倍。（JFOODO提供）

受疫情影響，據政府統計處《香港貿易統計》顯示，香港進口葡萄酒貿易金額按年減少14.7。按原產地劃分，歐洲、德國、西班牙、瑞士及美國均下跌。只有進口新西蘭葡萄酒的金額不跌反升，按年增31.7%。

香港進口的的葡萄酒，產地大多以歐美為主，甚少來自亞洲國家。然而，近年香港進口日本葡萄酒金額有上升趨勢。據日本財務省貿易統計，日本葡萄酒輸港總額於2020年起急增約兩倍，達1.25億日圓（約900萬港元），佔整體出口額約3成。

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不過，日本葡萄酒於港的市場佔有率只維持在0.17%。日本貿易振興機構（JETRO）設立的日本食品海外促進中心（JFOODO），就希望透過推廣，提高市場佔有率。

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事實上，JFOODO過去3年在香港籌備不同的推廣活動，推廣日本葡萄酒。今年邀請了香港食肆合作，舉辦為期3個月的推廣活動。其將於8月及10月分兩個階段舉行「JFOODO日本葡萄酒推廣2021」。

該計劃會邀請60間餐廳，設計特別可搭配日本葡萄酒的菜式，包括粵菜、日本菜、西班牙菜等。並由品酒師陳銘基及蔡淦烽擔任JFOODO日本葡萄酒大使。就不同日本葡萄種植的風土和氣候、葡萄品種以及釀酒商的特色，為參與活動的餐廳揀選與菜式相配的日本葡萄酒。

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同時，日本葡萄酒大使會向參與餐廳的侍酒師及前線員工提供培訓，幫助他們了解日本葡萄酒的特點。蔡淦烽稱，今年集中提升日本葡萄酒的品牌形象及銷售策略。他作為葡萄酒大使，將為餐廳及葡萄酒銷售商之間，以及日本葡萄酒生產者和香港消費者之間，扮演橋樑角色。更希望透過培訓餐廳員工，帶動日本葡萄酒整體的銷售量。

責任編輯：馬意文

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