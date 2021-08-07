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【政經分析】瑞士盈豐﹕中國無意回歸到昔日計劃經濟　稱外國難理解「中國模式」

宏觀解讀 16:58 2021/08/07

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瑞士盈豐銀行發表一份中國股市觀點。

內地監管機構今年頻頻出手整頓多個行業，國內亦收緊企業赴境外上市規定，上述舉措除了令外界猜測，國內對開放資本市場取態或許有變外，有關討論更延伸至中美兩地金融市場脫鉤的爭論，中美關係走向再成投資者關注焦點。

全球政經局勢看似「變天」，投資股市亦要看政治氣候，部分投資機構開始嘗試回顧中國歷史、比較中美政治體系，找出未來市場變化的關鍵。瑞士盈豐發表一份中國股市觀點，內文表示，中國的管治模式跟西方不同，其政策有時難以被其他國家理解，該行相信，中國無意回歸到昔日計劃經濟、封閉資本市場或被孤立的國家，並認為中國政府的政策風向將聚焦於出生率、碳中和、防範資本無序擴張及共同繁榮四個範疇。

橋水達利奧﹕中國沒有放棄資本市場，詳見﹕【下一頁】

瑞士盈豐表示，近期中國政府的監管令部分投資者認為，中國監管是隨機的，國內市場環境變得不可投資，但該行指出，中國政府的舉動背後邏輯清晰，近期規管政策主要圍繞在四大主題。除了坊間常提到的三孩政策及碳中和外，該行特別提到，中國政府未來十年內將重視「共同繁榮」，改善低收入群體的福利，意味部分嚴重依賴靈活勞動力的公司的運營及勞動力成本皆會上升，例如美團 （03690） 和滴滴（美﹕DIDI）

監管過程將持續多年

另外，該行認為，國內目前並沒有計劃剷除互聯網平台，但互聯網公司將持續受到監管壓力。該行亦指，針對數據監管、互聯網金融、壟斷行為的監管框架建立需時，料有關過程將持續多年。

稱中國管治模式獨特

宏觀來看，該行提出，外國之所以誤解中國的政策取向，皆因中國的管治模式有別於全球精英以往所推祟的自由主義（Liberalism），兩者缺乏共同敘事基礎，因此外國不理解中國干預市場背後的動機。

該行在文中引述歷史學家言論，粗略以幾種政治意識形態解釋及預測全球未來。文中表示，外國推祟的自由主義在去全球化、反移民、經濟嚴重不平等、貿易保護主義、政治分化下已經歷不少挫折，但中國正嘗試一種完全嶄新，難以被自由主義陣營理解的模式，因此中國的政策很容易被外界誤解，投資者或會有認知障礙。

該行又指，在「中國模式」下，中國政府採取行動的速度，以及可使用的政策工具均優於其他國家，該行看好中國前景。

圖看該報告的其他觀點（按圖可放大）

    點擊圖片放大
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不過，亦有意見認為，上述分析僅以數句解釋二戰後直到截至目前的全球政經變化，或有過度簡化之嫌。

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編輯﹕賴奕羚

全球化 壟斷 經濟 歷史學 政治 中國 貿易 金融 中美關係

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