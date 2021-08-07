【反壟斷】SOHO中國賣盤予黑石　遭市監局立案調查

▲ SOHO中國（00410）在6月宣佈，落實賣盤予黑石集團（Blackstone）。

SOHO中國 （00410） 早前落實賣盤予黑石集團（Blackstone），公司與黑石旗下公司Two Cities Master Holdings II周五（6日）聯合公佈，後者在上周二（3日）收到中國市監局通知，當局已根據《中國反壟斷法》提交的申報，正式立案調查。

公告指，Two Cities Master Holdings II已向內地市監局提交併購審查申報相關文件及材料，並提供進一步文件及材料，以回應市監局關於補充額外信息的要求。

內文亦指，截至周五，Two Cities Master Holdings II及SOHO中國的交易並未有任何先決條件已獲達成。

SOHO中國在6月宣佈，落實賣盤予黑石集團。公司發表公告指，黑石集團將以每股5元，即較SOHO中國停牌前3.8元溢價約31.6%，收購SOHO中國，交易原本預計在年底前完成。

SOHO中國月初延遲寄發黑石要約收購事項文件，詳見﹕【下一頁】

其後在7月6日，SOHO中國發通告指，將延遲寄發有關黑石集團要約收購事項的綜合文件。寄發綜合文件的最後期限已延長至先決條件達成後7日內，或今年12月31日。

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編輯﹕賴奕羚