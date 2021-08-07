  • 29°C
香港時間 : 2021807日 (六) 16:00
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【反壟斷】SOHO中國賣盤予黑石　遭市監局立案調查

股市 15:37 2021/08/07

分享：

SOHO中國（00410）在6月宣佈，落實賣盤予黑石集團（Blackstone）。

SOHO中國 （00410） 早前落實賣盤予黑石集團（Blackstone），公司與黑石旗下公司Two Cities Master Holdings II周五（6日）聯合公佈，後者在上周二（3日）收到中國市監局通知，當局已根據《中國反壟斷法》提交的申報，正式立案調查。

公告指，Two Cities Master Holdings II已向內地市監局提交併購審查申報相關文件及材料，並提供進一步文件及材料，以回應市監局關於補充額外信息的要求。

內文亦指，截至周五，Two Cities Master Holdings II及SOHO中國的交易並未有任何先決條件已獲達成。

SOHO中國在6月宣佈，落實賣盤予黑石集團。公司發表公告指，黑石集團將以每股5元，即較SOHO中國停牌前3.8元溢價約31.6%，收購SOHO中國，交易原本預計在年底前完成。

SOHO中國月初延遲寄發黑石要約收購事項文件，詳見﹕【下一頁】

其後在7月6日，SOHO中國發通告指，將延遲寄發有關黑石集團要約收購事項的綜合文件。寄發綜合文件的最後期限已延長至先決條件達成後7日內，或今年12月31日。

相關文章﹕

【SOHO中國】SOHO中國復牌升逾25%破頂　黑石以每股5元、溢價逾3成收購　涉資逾236億元

一鍵攞齊全港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結

緊貼最精準、最快的財經新聞資訊，立即免費下載使用【按此】

 

編輯﹕賴奕羚

港股 壟斷 中國 反壟斷 SOHO中國（00410）

下一篇文章

【封殺幣安】幣安風波不斷　平台停香港用戶開設新期貨戶口、幣安美國CEO閃電辭職
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【人民幣定期存款】3中小行猛加息 半年人民幣定存息最高2.65厘
【人民幣定期存款】3中小行猛加息 半年人民幣定存息最高2.65厘
【美國經濟】美國7月非農就業人數增加94.3萬人　失業率降至5.4%　均好於預期
【美國經濟】美國7月非農就業人數增加94.3萬人　失業率降至5.4%　均好於預期
【疫苗優惠】一文看清打針抽獎優惠　商界送機票、送酒店住宿、送股票、送千萬新樓（不斷更新）
【疫苗優惠】一文看清打針抽獎優惠　商界送機票、送酒店住宿、送股票、送千萬新樓（不斷更新）
【銀色債券】銀債若抽中12手 3年有望賺息逾1.2萬元
【銀色債券】銀債若抽中12手 3年有望賺息逾1.2萬元
【恒指夜期＋ADR】騰訊ADR收市轉跌　滙豐ADR高逾2%　北水轉吸62億 （不斷更新）
【恒指夜期＋ADR】騰訊ADR收市轉跌　滙豐ADR高逾2%　北水轉吸62億 （不斷更新）
【銀色債券】銀債分配結果出爐　13手或以下足額配發、年袋4550元利息
【銀色債券】銀債分配結果出爐　13手或以下足額配發、年袋4550元利息