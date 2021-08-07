【封殺幣安】幣安風波不斷　平台停香港用戶開設新期貨戶口、幣安美國CEO閃電辭職

▲ 虛擬貨幣交易平台幣安周五（6日）突然宣佈，平台擬限制香港用戶使用衍生性產品功能。

虛擬貨幣交易平台幣安周五（6日）突然宣佈，平台擬限制香港用戶使用衍生產品功能，包括所有期權、期貨、保證金產品和槓桿代幣。現有用戶可有90日時間進行平倉，期內不能開設新頭寸。香港用戶亦不能在幣安開設新的期貨戶口。

證監警告：幣安未在港領牌，留意其股票代幣交易，詳見﹕【下一頁】

幣安在公告內指，作為市場領先者，幣安持續檢視平台所提供的產品及服務。對香港用戶來說，幣安將成首間對衍生品從「被動性合規」態度，轉向主動規管取態的數字資產及虛擬貨幣交易所。

幣安創辦人兼行政總裁趙長鵬亦在社交媒體表示，幣安以後將從「被動性合規」轉向更趨主動，他呼籲其他人持續留意幣安的最新動態。

▲ 幣安創辦人兼行政總裁趙長鵬亦在社交媒體表示，幣安以後將從「被動性合規」轉向更趨主動。

幣安美國行政總裁上任三個月請辭

另外，幣安同日亦宣佈，幣安美國（Binance US）行政總裁Brian Books宣佈請辭。Brian Brooks指，自己跟幣安出現「戰略上的分歧」（"Difference between strategic direction"）。

Brian Books為美國貨幣監理署（USOCC）前代理署長、前Coinbase（美﹕COIN）首席法務官。

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編輯﹕賴奕羚