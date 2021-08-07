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【Bitcoin】葡萄牙小米曾稱「接受加密貨幣支付」　小米發言人急「割席」﹕對方自行決定、與小米運營無關聯

Hot Talk 13:46 2021/08/07

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內地近月嚴打加密貨幣業務，小米此舉高調宣佈接受加密貨幣作為支付方式，引來不少人質疑。

與小米 （01810） 有關的葡萄牙Facebook專頁「Mi Store Portugal」早前宣佈，在葡萄牙地區內的分店將接受多款加密貨幣作為支付方式，引來外界猜測，其他國家的小米分店或會陸續接受加密貨幣支付。小米發言人周五（6日）急忙「割席」，表示關於接受加密貨幣支付的消息是由小米授權合作夥伴自行發佈，跟小米公司運營並沒有任何關聯。

「Mi Store Portugal」早前在Facebook發表帖文，表示公司將接受比特幣、以太坊、泰特幣、達世幣、Token Utrust作為支付方式，以購買小米電子產品。該帖文目前已被刪除。

內地近月嚴打加密貨幣業務，小米此舉高調宣佈接受加密貨幣作為支付方式，引來不少人質疑。小米發言人其後在微博與「Mi Store Portugal」劃清界線，表示Mi Store Portugal是葡萄牙第三方小米專賣店授權合作伙伴，在葡萄牙當地自主經營，與小米運營並無關聯，接受加密貨幣支付的決定是Mi Store Portugal自行發佈。

內地﹕金融機構、支付機構不得開展與虛擬貨幣相關的業務，詳見﹕【下一頁】

小米「割席」後， Mi Store Portugal亦在Facebook發表聲明，宣佈取消接受加密貨幣支付的決定。聲明表示，有關決定是未經小米事先批准的情況下自行提出，亦未有經過監管上的考量，公司為是次事件造成的負面影響致歉。

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編輯﹕賴奕羚

虛擬貨幣 港股 比特幣 新經濟股 小米集團－W（01810）

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