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【東京奧運】美國5屆老將累計10獎牌 或破劉易斯記錄

環球社會熱點 13:14 2021/08/07

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東京奧運田徑賽事陸續展開，包括美國田徑女將費利克斯等老將依然表現出色。費利克斯周五（7日）晚上在女子400米決賽中奪季軍，5屆老將累計獲得10面獎牌，追平美國田徑名將劉易斯記錄。據悉，費利克斯周六（7日）夜晚會出戰接力賽，或有機會贏得第11面獎牌。

東京奧運男子4x100美國出局 劉易斯批衰過業餘 【下一頁】

現年35歲的費利克斯（Allyson Felix）自2004年雅典奧運起，已經是5度參加奧運。費利克斯先前4屆奧運中曾6次奪冠，及獲得3枚銀牌。她周五最終以49.46秒成績，在女子400米決賽中奪得人生第10面奧運獎牌，追平美國退役名將劉易斯（Carl Lewis）記錄。

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費利克斯3年前因女兒早產，需接受緊急剖腹產手術而受傷，曾一度被懷疑需放棄運動員職業生涯。最終費利克斯跑出個人第2快成績，比她16年里約奧運亞軍記錄更快。她賽後表示，經歷種種困難後再度參賽，感覺非常特別。

8屆競走傳奇 51歲西班牙選手東京奧運終告別 【下一頁】

費利克斯還擁有18枚錦標賽獎牌，其中13次為冠軍。她周六（7日）晚上會再出戰女子4乘400米決賽，或有機會獲得第11枚奧運獎牌，突破劉易斯成績。

責任編輯：李俊儀

 

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