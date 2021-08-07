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【可持續發展】循環經濟成企業新議題　南豐作坊英國據點正式啟用

商業 12:38 2021/08/07

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南豐作坊位於倫敦國王十字區的新地標正式開幕，藉推動紡織科技（Techstyle）和農業食品科技（AgTech）領域，促進社會發展和可持續創新。（南豐作坊提供）

可持續發展已成為企業關注的議題，南豐作坊位於倫敦國王十字區的新地標正式開幕，藉推動紡織科技（Techstyle）和農業食品科技（AgTech）領域，促進社會發展和可持續創新。

【商品轉售】Amazon減少棄置 推滯銷商品轉售計畫 

南豐作坊的焦點將會由紡織科技（Techstyle）延伸至農業食品科技（AgTech），透過具策略性的定位進駐倫敦核心地帶，活躍於促進可再生解決方案，帶頭推動可持續創意及創新項目的發展，重新定義種植、製造、運輸和棄置衣物／食物的方式。

英國南豐作坊將為創業家提供初創培育基地、投資平台、高規格實驗室及會員制共享辦公空間。至於建築內的實驗式體驗店和咖啡室，亦將開放給公眾使用。

【ESG】 碳中和只是煙幕？ 樂施會斥政府、企業「零碳計劃」不設實際

【本地初創】城大夥華潤成立科創投資平台 兩初創各獲10萬資助將產品落地

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記者：廖淑瑩

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