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Apple計劃今年內推自動偵測相片功能　以打擊兒童色虐行為

環球政經 15:22 2021/08/07

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Apple（蘋果）計劃在今年內推出「兒童保護」（Child Safety）政策，有關識別及收集兒童性虐待圖片的iPhone軟件，以保護兒童免受性侵。

綜合媒體報道，Apple（蘋果）於周四（5日）表示，有關軟件將於今年晚些時候向美國用戶的iOS 15軟件更新中發布。Apple將在iOS、iPadOS 等系統內引入3項新機制，包括自動偵測 iPhone、iCloud有機會存在的兒童色虐圖片。

Apple在聲明中表示，新技術將允許Apple存儲在iCloud相片中的已知「兒童性剝削內容」（child sexual abuse material ，簡稱CSAM），該功能可令Apple一旦發現有關圖片及通過審核後，便會向美國國家失蹤暨遭剝削兒童中心（NCMEC）舉報這些情況，協助打擊兒童色情行為。

據報，在Apple的裝置內綁定內置的短訊系統（Messages），若綁定家庭帳號，如兒童收到色情內容的照片會進行模糊處理，並會彈出警示，父母也會同步收到通知。

然而，有外界就擔心，這項技術會犯隱私，有專家指出，這種技術有機會被利用，不單只是作監視兒童色情行為之用。

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責任編輯：黎淑雯

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