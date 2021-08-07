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【Mirror效應？】ViuTV上半年廣告收入增66%至1.88億　電盈︰MIRROR等人材吸引新及現有客戶

環球政經 15:14 2021/08/07

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近日掀起Mirror熱潮，當中成員呂爵安（Edan）今日（7日）出席有關《反轉方舟動物團》電影宣傳的商場活動，相信會吸引不少粉絲到場支持。Mirror人氣持續高企，亦吸引不少廣答商垂青，同時亦帶動Viu TV的收入。

電訊盈科﹙0008﹚公布，截至2021年6月 30 日止六個月中期業績公告，當中免費電視及相關業務 EBITDA 虧損收窄至港幣4,400萬元；截至上半年ViuTV的廣告業務收益增加66%至港幣1.88 億元。「源於我們獨特的本地內容以及由我們培育而且越來越受歡迎的人才如 MIRROR，吸引新增及現有廣告客戶增加廣告支出。」

電訊盈科指出，其藝人管理和活動業務亦受惠於收視上升。MIRROR 在今年較早前舉行的演唱會的門票全部售罄，而組合成員亦接拍多個國際品牌的廣告。截至2021年6月30日止六個月，免費電視及相關業務的收益接近倍增，至港幣2.56 億元，表現遠超預期。

此外，擴大的業務及收益有助將免費電視及相關業務的 EBITDA 虧損，由截至 2020 年 6 月 30 日止六個月的9,500萬元收窄至截至2021年6月30日止六個月的港幣4,400萬元。

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責任編輯：黎淑雯

Mirror 電影 廣告 門票 編輯 商場 演唱會 ViuTV

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